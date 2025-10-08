شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مهرماه بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۰۲ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۰ درصدی برخوردار است.

همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مهر ماه بالغ بر ۱.۱۱۲.۱۶۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۳۲ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل ۱۰۱ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تحقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مهر ماه بالغ بر ۲۴۶.۸۴۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به ۲۷۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل ۸۴ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تخقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است.

یادآور می شود به استناد اطلاعات اخذ شده از سامانه وزارت راه و شهرسازی‌ بابت تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (که بخشی از عملکرد شبکه بانکی در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود) تا تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ از تعداد ۱،۰۸۵،۱۰۲ متقاضی که به منظور اخذ این تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه نموده اند، تعداد ۹۲۲،۰۳۴ متقاضی موفق به اخذ ۱،۰۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن شده و تعداد ۱۶۳،۰۶۸ متقاضی نیز در مرحله تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات مزبور قرار دارند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: وام ازدواج ، وام فرزندآوری
خبرهای مرتبط
گلایه متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
تاخیر در پرداخت وام ازدواج؛ حلقه گمشده زوجین شد
صف‌های طولانی وام ازدواج؛ داستان جوانانی که چشم‌به‌راه گشایش‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
آخرین اخبار
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
خرید ۵هزار دستگاه آسانسور برای پروژه‌های مسکن مهر بدون استانداردهای لازم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
سازمان امور عشایر ایران نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه باید قوی‌تر هم بشود
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
سفر ۳۵۰ میلیون روزانه با آسانسور/واردات ۸۰ میلیون دلار قطعات آسانسور
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
ناترازی در آب آشامیدنی وکشاورزی روستاییان
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟