باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو و اعضای کادرفنی تیم فوتبال استقلال که پس از دیدار با چادرملو اردکان در هفته ششم لیگ برتر ایران به کشورهای خود سفر کرده بودند، بامداد پنجشنبه به تهران بازمیگردند. این سفر کوتاه پس از پایان مسابقه برابر چادرملو انجام شد تا کادر فنی استقلال چند روزی را به استراحت و حضور در کنار خانوادههای خود اختصاص دهد.
با بازگشت ساپینتو و دستیارانش، تمرینات استقلال از روز جمعه در کمپ این باشگاه از سر گرفته خواهد شد. قرار است در این جلسات تمرینی، کادر فنی روی رفع نواقص فنی و افزایش هماهنگی بین خطوط مختلف تیم تمرکز ویژهای داشته باشد تا آبیپوشان با شرایط مطلوبتری وارد ادامه رقابتها شوند.
استقلال در ادامه مسابقات لیگ برتر باید در هفته هفتم به مصاف تیم مس رفسنجان برود. این بازی برای شاگردان ساپینتو اهمیت زیادی دارد، چرا که آنها پس از چند نتیجه پرفراز و نشیب به دنبال بازگشت به روند پیروزی و تثبیت جایگاه خود در جدول هستند.
در کنار رقابتهای داخلی، استقلال خود را برای ادامه لیگ قهرمانان آسیا نیز مهیا میکند. آبیپوشان در هفته سوم این مسابقات میزبان تیم الوحدات اردن خواهند بود؛ دیداری سرنوشتساز که میتواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صعود استقلال از مرحله گروهی داشته باشد. ساپینتو امیدوار است تیمش با حمایت هواداران تهرانی بتواند در این مسابقه به پیروزی برسد.