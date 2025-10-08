باشگاه خبرنگاران جوان- حسین کارنیل،یکی از استعدادهای نوظهور فوتبال افغانستان، گام بزرگی در مسیر حرفه‌ای خود برداشته و به زودی وارد فوتبال باشگاهی اسپانیا خواهد شد.

این بازیکن جوان که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از هواداران فوتبال افغان را به خود جلب کرده، اکنون در آستانه امضای قرارداد با باشگاه کادیز قرار دارد؛ تیمی که سابقه حضور در لالیگا را دارد و اکنون در سگوندا دیویژن، سطح دوم فوتبال اسپانیا، رقابت می‌کند.

فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات، گزارش داده است که کارنیل، هافبک ۲۲ ساله افغان که پیش‌تر در ترکیب باشگاه گوتنبرگ سوئد بازی می‌کرد، با باشگاه کادیز به توافق نهایی رسیده است.

طبق این گزارش، او پس از سپری‌کردن آزمایش‌های پزشکی، قرارداد سه‌ساله‌ای را با این باشگاه امضا خواهد کرد.

کارنیل که در سال‌های گذشته همواره یکی از گزینه‌های محبوب هواداران برای حضور در تیم ملی فوتبال افغانستان بوده، تاکنون به‌دلیل مصدومیت و مشکلات شخصی موفق به حضور در ترکیب ملی نشده است. با این حال، انتقال به فوتبال اسپانیا می‌تواند مسیر تازه‌ای برای او در سطح بین‌المللی باز کند و زمینه‌ساز حضورش در تیم ملی نیز باشد.

باشگاه کادیز که در فصل‌های گذشته در لالیگا حضور داشت، اکنون در تلاش برای بازگشت به سطح اول فوتبال اسپانیا است. جذب بازیکنی چون کارنیل می‌تواند بخشی از برنامه‌های این باشگاه برای تقویت خط میانی و بازسازی ترکیب باشد.