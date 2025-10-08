باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - واحد شماره G۱۱ نیروگاه گازی خلیج فارس، به عنوان یکی از پیشرفتهترین مولدهای الکتریکی شبکه برق کشور، پس از عملیات گسترده در تعمیرات اساسی پرههای توربین، اگزوز خروجی بازسازی محفظه احتراق و زونهای حیاتی، با ۱۶۵ مگاوات به مدار تولید بازگشت.
در همین راستا، مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اعلام این خبر گفت: این پروژه عظیم تعمیراتی که شامل بازسازی کامل زون و محفظه احتراق، بازسازی دهها ردیف پره توربین و کمپرسور و سرویس تخصصی برنرها (سوختپاشها) بود، با موفقیت به پایان رسید.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران درتشریح این پروژه افزود: این پروژه پیچیده، حاصل ثبت بیش از ۶۰۰۰ نفرساعت کار تعمیراتی و انجام حدود ۴۰۰۰ فعالیت تخصصی بود که بخشی از آن در خود نیروگاه و بخش دیگر در کارگاههای تخصصی شرکت با دقت و ظرافت مثالزدنی توام با دانش مهندسی کارکنان انجام شد.
او افزود: این واحد یکی از پیشرفتهترین و حیاتیترین مولدهای شبکه برق کشور است و بازسازی آن، گامی استراتژیک برای تضمین پایداری شبکه در فصل پرمصرف پیشرو بود.
مسعودمرادی با تقدیر از کوششهای نیروههای متخصص به یک ویژگی برجسته این پروژه اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از این عملیات گسترده، در شرایطی انجام پذیرفت که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه بود. فعالیت بیوقفه و شبانهروزی نیروهای متخصص در آن شرایط حساس، تنها از عهده افرادی برمیآید که به خدمت به میهن عزیزمان، ایمان و عشق داشته باشند.
گفتنی است، با بازگشت این واحد به مدار، ظرفیت تولید ۱۶۵ مگاواتی آن که از اهمیت بالایی در تنظیم فرکانس و پایداری شبکه برخوردار است، بار دیگر در اختیار شبکه سراسری برق قرار گرفت.