وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که در صورت موفقیت طرح ترامپ و توقف کامل جنگ، انتظار می‌رود کشور‌های عربی بیشتری به توافقات صلح با اسرائیل ملحق شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد که مذاکرات شرم الشیخ بین هیات‌های حماس و رژیم تروریستی اسرائیل، با مشارکت محوری و تاثیرگذار منطقه‌ای در حال انجام است و اشاره کرد که مصر با جدیت به سمت پایان دادن به جنگ در غزه حرکت می‌کند.

عبدالعاطی در مصاحبه با شبکه العربیه گفت: در صورت پایان یافتن جنگ غزه، کشور‌های عربی به توافقات صلح با اسرائیل خواهند پیوست.

او توضیح داد که ضمانت اصلی موفقیت مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است و تاکید کرد که تلاش‌های مستمری برای دستیابی به راه حلی جهت پایان دادن به بحران در جریان است.

عبدالعاطی افزود: بحث اکنون درباره مرحله اول است که شامل ورود کمک‌ها، توقف جنگ، آزادی اسرای فلسطینی و اسرائیلی می‌شود. او تاکید کرد: تا زمانی که همه طرف‌های ذی‌ربط درگیر باشند، این موضوع مهمی است که می‌توان بر اساس آن برای دستیابی به تفاهم و توافق اقدام کرد.

او اعلام کرد که طرح ترامپ دارای عناصر مثبت کلیدی است، از جمله پایان دادن به جنگ، رد الحاق غزه و کرانه باختری و رد کوچ اجباری مردم غزه. این مقام مصری تاکید کرد که باید بر اساس همه این عناصر اقدام و از آنها حمایت کرد و حتی از آن برای توقف جنگ و ایجاد یک افق سیاسی برای برپایی کشور مستقل فلسطینی بهره برد.

از روز دوشنبه گذشته، مذاکرات غیرمستقیمی بین هیات‌های جنبش حماس و رژیم تروریستی اسرائیل، با مشارکت میانجی‌هایی از مصر، قطر و ترکیه، در پایتخت مصر در جریان است. این مذاکرات در چارچوب طرح ارائه شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به نسل کشی دو ساله در نوار غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل، آزادی اسرا و آغاز مرحله بازسازی صورت می‌گیرد.

فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
