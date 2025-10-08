مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: صادرات کالا از پایانه مرزی بیله‌سوار در ۶ ماه نخست امسال سه درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلیم‌الله وثوقی امروز در بازدید از پایانه مرزی بیله‌سوار با بیان اینکه در ۶ ماه اول سال گذشته ۳۷۴ هزار و ۸۴۳ تن کالا از این پایانه صادر شد، افزود: در مدت مشابه سال جاری با افزایش سه درصدی ۳۸۶ هزار و ۳۲۸ تن کالا و بار از پایانه مرزی بیله سوار صادر شده است.

او افزود: این مقدار کالا و بار توسط ۱۷ هزار و ۸۸۷ دستگاه کامیون از پایانه مرزی بیله‌سوار به روسیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و کشور‌های حوزه قفقاز صادر شد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل عمده کالای صادراتی از این مرز را انواع میوه و صیفی‌جات مانند فلفل، بادمجان، پیاز و سیب زمینی، سنگ‌های ساختمانی، میلگرد، کاشی، شیشه، مصنوعات فلزی، محصولات پتروشیمی، الیاف، مواد شیمیایی، انواع شوینده، نمک و آهن‌آلات ذکر کرد.

وثوقی با اشاره به واردات ۱۸ هزار و ۹۵۵ تن کالا توسط ۹۱۰ دستگاه کامیون از مرز بیله‌سوار در ۶ ماه نخست امسال بیان کرد: میزان واردات کالا از این مرز در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

او افزود: تخته چند لایه، چوب کاج، جو و انواع کاغذ عمده کالای وارداتی از پایانه مرزی بیله‌سوار به کشور در این مدت است.

وثوقی ادامه داد: در ۶ ماه اول سال جاری ۲۳۸ هزار و ۵۵۸ تن کالا و بار توسط ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون به صوررت ترانزیت ورودی از پایانه مرزی بیله سوار وارد کشور شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: امسال ترانزیت ورودی کالا از این پایانه در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۹۸ هزار و ۲۰۷ تن بود، ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وثوقی افزود: روند رو به رشد صادرات و افزایش ترانزیت ورودی نشان‌دهنده ظرفیت بالای پایانه مرزی بیله‌سوار در توسعه تجارت خارجی و نقش مهم آن در مبادلات تجاری کشور است.

او اظهار کرد: امسال در این مدت ۳۳۲ هزار و ۵۱۹ تن کالا و بار توسط ۱۴ هزار و ۹۹۳ دستگاه کامیون به صورت ترانزیت خروجی از مرز بیله‌سوار خارج شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد کاهش داشته است.

منبع: ایرنا

