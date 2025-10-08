هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در بیست‌وچهارمین سالگرد حمله آمریکا به افغانستان در هفتم اکتبر، این روز را «روز سیاه» تاریخ این کشور خواند و ضمن محکومیت این تجاوز، از جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغال ۲۰ ساله ستایش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حکومت طالبان هفتم اکتبر، سالگرد حمله آمریکا به افغانستان را "روز سیاه" خواند و این تجاوز را محکوم کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان با محکوم کردن این حمله گفت: "بر افغانستان یک تجاوز ظالمانه بود که هزاران تن از افغان‌ها را شهید، زخمی، زندانی، مهاجر، بی‌خانه و سرپناه ساخت."

وی افزود: "اشغالگران به مدت ۲۰ سال مزدوران خود را بر افغان‌ها مسلط نمودند و پس از ۲۰ سال آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که بر افغانستان تجاوز و اشغالگری نموده بودند."

فطرت در ادامه تأکید کرد: "این درس را هم گرفتند که هرقدر تجاوزگر قدرتمند باشد و بر افغانستان تجاوز کند، سرانجام در برابر اراده مردم مسلمان افغانستان تسلیم می‌شود. ما از جهاد و مبارزه مردم مسلمان افغانستان ستایش می‌کنیم."

این اظهارات در بیست‌وچهارمین سالگرد حمله آمریکا به افغانستان بیان شده است.

برچسب ها: حمله آمریکا به افغانستان ، اشغال افغانستان ، جنایات آمریکا در افغانستان
خبرهای مرتبط
مولوی عبدالکبیر:
بن لادن بهانه آمریکا برای اشغال افغانستان بود
آمریکا به دنبال احیای زیرساخت‌های نظامی در افغانستان
طالبان:
اشغالگران دشمنان مردم بوده اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
نخست وزیر قطر به مذاکرات آتش بس غزه در مصر می‌پیوندد
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
آخرین اخبار
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
انتقال حسین کارنیل، ستاره جوان افغان، به فوتبال اسپانیا
دیدار کاردار قطر با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
کمک‌های فوری دانمارک به زلزله‌زدگان افغانستان
خون شهدا از افغانستان تا غزه، پرچم عزت امت اسلامی را برافراشت + فیلم
محفل باشکوه انس با قرآن با حضور قاریان مهاجر افغانستانی + فیلم
صدور مجوز طالبان برای شرکت ازبکستانی در پروژه گازی افغانستان
هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی افغانستان
مالزی توقیف کشتی‌های جدید عازم به غزه را محکوم کرد
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
تأکید مالزی و پاکستان بر تعامل با طالبان در مبارزه با تروریسم
فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
تأکید رئیس طالبان بر اجرای شریعت و اطاعت از وی در نشست قندهار
اعزام تیم پهلوانی افغانستان به مسابقات بین‌المللی مصر
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
نخست وزیر قطر به مذاکرات آتش بس غزه در مصر می‌پیوندد
ابراز خوش‌بینی ترامپ نسبت به مذاکرات غزه
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
۲۲ کشته و ۳۶۹ هزار آسیب‌دیده در سیل تایلند
حملات پهپادی یمن به ایلات در اراضی اشغالی