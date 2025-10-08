هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود

باشگاه خبرنگاران جوان- حکومت طالبان هفتم اکتبر، سالگرد حمله آمریکا به افغانستان را "روز سیاه" خواند و این تجاوز را محکوم کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان با محکوم کردن این حمله گفت: "بر افغانستان یک تجاوز ظالمانه بود که هزاران تن از افغان‌ها را شهید، زخمی، زندانی، مهاجر، بی‌خانه و سرپناه ساخت."

وی افزود: "اشغالگران به مدت ۲۰ سال مزدوران خود را بر افغان‌ها مسلط نمودند و پس از ۲۰ سال آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که بر افغانستان تجاوز و اشغالگری نموده بودند."

فطرت در ادامه تأکید کرد: "این درس را هم گرفتند که هرقدر تجاوزگر قدرتمند باشد و بر افغانستان تجاوز کند، سرانجام در برابر اراده مردم مسلمان افغانستان تسلیم می‌شود. ما از جهاد و مبارزه مردم مسلمان افغانستان ستایش می‌کنیم."

این اظهارات در بیست‌وچهارمین سالگرد حمله آمریکا به افغانستان بیان شده است.