باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پیکارهای ووشو ساندای نوجوانان و جوانان دختر استان مازندران به مدت یک روز و با میزبانی هیات ووشو شهرستان بابلسر در سالن حضرت زینب (س) دانشگاه مازندران برگزار شد.
نفرات برتر ۸ وزن برگزار شده پیکارهای ووشو ساندای نوجوانان و جوانان دختر استان مازندران در بخش بانوان به شرح ذیل معرفی شدند:
رده سنی نوجوانان
وزن ۴۲- کیلوگرم
اول: محیا نعمتی
دوم: درنار ملکی
سوم مشترک: دیلا اسدیان و معصومه کاویانپور
وزن ۴۵- کیلوگرم
اول: درناز ملکی
دوم: رقیه محسنی نیا
سوم: سدنا عباسپور و الینا جعفرنژاد
وزن ۴۸- کیلوگرم:
اول: دینا نجار
دوم: باران دیوسالار
سوم: ساینا دهقانی و مهسا قربانی
نوجوانان ۵۲- کیلوگرم
اول: نیایش مراد جعفری
دوم: سامیتا سهرابی
سوم: ماه تینا اصغرپور و فاطمه دیوسالار
رده سنی جوانان
وزن ۴۸- کیلوگرم
اول: فاطمه اصغری
دوم: نیلا گیلانی
سوم: پارمیس مرادپور و فاطمه زهرا بوکان
وزن ۵۲- کیلوگرم
اول: آناهیتا شادرازی
دوم: نیایش جعفری
سوم: فاطمه زهرا مالامیری و پرنیا حسن نژادی
وزن ۵۶- کیلوگرم
اول: پرستش جعفری
دوم: نازنین زهرا قزوینی
سوم: هدیه قنبری و نرگس ابراهیمی
وزن ۶۰ کیلوگرم:
اول: المیرا شریف تبار
دوم: سارا شکیبا
سوم: سوزان قلی پور و پرنیا صادق کاظمی
بهترین سانداکار نوجوان:
درناز ملکی
بهترین سانداکار جوان:
پرستش جعفری
بهترین داور:
مائده کبیری
بهترین مربی:
فاطمه باقری