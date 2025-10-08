باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه اسپِیس در گزارشی آورده است: فضاپیمای جونو (Juno) که در سال ۲۰۱۱ میلادی پرتاب شد و در سال ۲۰۱۶ میلادی در مدار مشتری، بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی پس از خورشید، قرار گرفت، مأموریتی فراتر از عمر برنامه‌ریزی‌شده خود را پشت سر گذاشته است. این فضاپیما برای یک مأموریت ۲۰ ماهه طراحی شده بود، اما نزدیک به یک دهه است که به جمع‌آوری داده‌های بی‌سابقه از این سیاره گازی، حلقه‌های کم‌رنگ و قمر‌های متعدد آن ادامه داده است.

ناسا چندین‌بار مأموریت جونو را تمدید کرد و آخرین‌بار در سال ۲۰۲۱ میلادی، فعالیت آن را تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی/ ۸ مهر ۱۴۰۴ شمسی تضمین کرد. اکنون این تاریخ گذشته و با تعطیلی دولت فدرال آمریکا، هیچ اطلاعی از اینکه آیا جونو از این مرحله سربلند بیرون می‌آید یا خیر، در دسترس نیست.

در تمدید آخر، دامنه مأموریت جونو از مطالعه ساختار داخلی و مگنتوسفر (مغناطیس‌سپهر؛ منطقه مغناطیسی پیرامون یک جرم فضایی) مشتری فراتر رفت و مشاهده حلقه‌ها و قمر‌های بزرگ این سیاره را نیز شامل شد. لوری گلِیز (Lori Glaze)، مدیر وقت بخش علوم سیاره‌ای ناسا، در این زمینه گفته بود: با گسترش اهداف علمی این رصدخانه مداری مهم، گروه جونو طیف وسیعی از مطالعات را که معمولاً بر عهده مأموریت‌های بزرگ است، آغاز خواهند کرد.

جونو به این وعده عمل کرد. در سال‌های اخیر، این فضاپیما پرواز‌های نزدیکی از کنار قمر‌های گانیمد، اروپا و آیو انجام داده و داده‌های ارزشمندی از زمین‌شناسی، محیط و ترکیب آنها به زمین ارسال کرده است. این یافته‌ها به آماده‌سازی برای مأموریت‌های آینده، مانند فضاپیمای اروپا کلیپر کمک کرده است. این فضاپیمای ناسا که در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی پرتاب شد، قرار است در آوریل ۲۰۳۰ میلادی به مشتری برسد. اگر مأموریت جونو پیش از رسیدن اروپا کلیپر پایان یابد، شکافی چندساله در رصد اختصاصی این بخش از منظومه شمسی ایجاد می‌شود و دانشمندان تا پایان این دهه فاقد داده‌های جدید خواهند بود.

سکوت ناسا به دلیل تعطیلی دولت

مولی واسر (Molly Wasser)، مسئول رسانه‌ای بخش علوم سیاره‌ای ناسا، گفته است: مأموریت تا سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی تمدید شد. این آخرین به‌روزرسانی است. درباره آینده مأموریت، ناسا تابع قانون خواهد بود.

ناسا به دلیل تعطیلی دولت آمریکا، در حال حاضر نمی‌تواند اعلام کند که آیا جونو هنوز فعال است یا خاموش شده. بر اساس قوانین تعطیلی دولت، تنها مأموریت‌هایی که در دسته فعالیت‌های استثنا قرار می‌گیرند، یعنی آنهایی که برای محافظت از جان، اموال یا امنیت ملی ضروری هستند، می‌توانند به فعالیت یا ارتباطات خود ادامه دهند. برنامه‌های تداوم ناسا نیز تصریح می‌کنند که بودجه باقیمانده فقط می‌تواند برای اولویت‌های ریاست جمهوری هزینه شود که این امر، برنامه‌های علمی انجام‌پذیر در دوران تعطیلی را محدود می‌کند.

جونو در این دسته‌های محافظت‌شده قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، در درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۶ میلادی رئیس‌جمهور آمریکا نیز برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته نشده بود؛ این امر احتمالاً نشان می‌دهد که این مأموریت در اولویت قرار ندارد؛ بنابراین، تا زمانی که دولت این کشور فعالیت عادی خود را از سرگیرد، آینده این فضاپیمای پرثمر در هاله‌ای از ابهام باقی است.

منبع: ایرنا