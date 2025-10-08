باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که جنبش حماس در چارچوب توافق آزادی اسرا، خواستار تحویل پیکر یحیی سنوار و برادرش محمد سنوار (که او نیز پس از به دست گرفتن رهبری جنبش در نوار غزه شهید شد) شده است.

جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دو مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه وارد شهر شرم الشیخ شدند. مذاکرات بین رژیم تروریستی اسرائیل و حماس بر سر طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای آزادی همه اسرا و پایان دادن به نسل‌کشی غزه توسط رژیم تروریستی، در این شهر ادامه دارد.

یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفت که ۲۴ ساعت آینده برای تعیین امکان دستیابی به توافق، حیاتی خواهد بود. در همین راستا، روزنامه وال استریت ژورنال فاش کرد که حماس در جریان مذاکرات جاری، علاوه بر تحویل پیکر‌های یحیی سنوار و محمد سنوار، خواستار آزادی اسرای محکوم به حبس ابد نیز شده است.

بر اساس گزارش منابع مصری، حماس خواستار آزادی شماری از اسرای محکوم به حبس ابد از جمله مروان برغوثی، از رهبران جنبش فتح، که به پنج حبس ابد و ۴۰ سال زندان اضافی محکوم شد، است. پیش از این، اسرائیل از تحویل پیکر یحیی سنوار پس از انتقال آن به مکانی محرمانه، خودداری کرده بود.

قرار است امروز چهارشنبه، رون درمر، وزیر امور استراتژیک رژیم تروریستی اسرائیل (که ریاست تیم مذاکره‌کننده صهیونیستی را بر عهده دارد)، محمد آل ثانی، نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه آن و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به این گفت‌و‌گو‌ها بپیوندند.

در مقابل، گزارش‌ها نشان می‌دهند که ترکیه در چارچوب حمایت از طرح ترامپ، با هماهنگی رژیم تروریستی اسرائیل، نقش کلیدی در بازسازی نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به آن ایفا خواهد کرد.

منبع: آر تی