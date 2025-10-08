طبق آخرین اطلاعات به دست آمده پرواز زاهدان - مشهد که از شب گذشته به دلیل نقص فنی زمینگیر شده با تاخیر بیش از ۱۲ رو‌به‌رو شده که زمینه ساز تاخیرات زنجیره‌ای در سایر مسیر‌ها هم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طبق آخرین گزارش‌های رسیده از سوی مسافران پرواز زاهدان - مشهد شرکت هواپیمایی آسمان به شماره پرواز ۸۵۲  این پرواز از شب گذشته به دلیل نقص فنی زمینگیر شده و هنوز بعد از گذشت بیش از ۱۲ ساعت امکان پرواز برای این هواپیما فراهم نشده و از سوی دیگر شرکت  هواپیمایی آسمان هنوز هیچ پرواز جایگزین برای این مسیر در نظر نگرفته و از طرف دیگر ابطال این پرواز را اعلام نکرده است.

به گفته یکی از مسافران این پرواز از شب گذشته پرواز اسمان با تاخیر مواجه شده و نمایندگان این ایرلاین هم هیچ اطلاع رسانی به مسافران انجام نمی‌دهند که تکلیف مسافران مشخص شود و از طرف دیگر هم پرواز را هم ابطال نمی‌کند که حداقل مسافران بتوانند مبلغ بلیت‌های خود را دریافت کنند.

براساس این گزارش این هواپیما در زاهدان زمینگیر و پرواز‌های دیگر آسمان امروز ۱۶ مهر در مسیر شیراز و تبریز و سایر خطوط به صورت زنجیره‌ای تاخیر خورده و باعث سرگردانی مسافران سایر پرواز‌ها شده است.

 شرکت هواپیمایی آسمان دارای ۲ فروند فوکر ۱۰۰ است که بدلیل نقص فنی متوالی باعث تاخیر و ابطال پرواز‌های آسمان شده و از طرف دیگر تاخیر‌های متوالی و چندین ساعته این پرواز‌ها خود باعث شده که مشکلات بسیار زیادی برای مسافران آسمان ایجاد شود.

برچسب ها: پرواز ، آسمان
خبرهای مرتبط
قیمت گذاری تکلیفی یارانه‌ای سوخت اصلی‌ترین چالش صنعت حمل‌ونقل
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
آخرین اخبار
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
خرید ۵هزار دستگاه آسانسور برای پروژه‌های مسکن مهر بدون استانداردهای لازم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
سازمان امور عشایر ایران نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه باید قوی‌تر هم بشود
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
سفر ۳۵۰ میلیون روزانه با آسانسور/واردات ۸۰ میلیون دلار قطعات آسانسور
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
ناترازی در آب آشامیدنی وکشاورزی روستاییان
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟