باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طبق آخرین گزارش‌های رسیده از سوی مسافران پرواز زاهدان - مشهد شرکت هواپیمایی آسمان به شماره پرواز ۸۵۲ این پرواز از شب گذشته به دلیل نقص فنی زمینگیر شده و هنوز بعد از گذشت بیش از ۱۲ ساعت امکان پرواز برای این هواپیما فراهم نشده و از سوی دیگر شرکت هواپیمایی آسمان هنوز هیچ پرواز جایگزین برای این مسیر در نظر نگرفته و از طرف دیگر ابطال این پرواز را اعلام نکرده است.

به گفته یکی از مسافران این پرواز از شب گذشته پرواز اسمان با تاخیر مواجه شده و نمایندگان این ایرلاین هم هیچ اطلاع رسانی به مسافران انجام نمی‌دهند که تکلیف مسافران مشخص شود و از طرف دیگر هم پرواز را هم ابطال نمی‌کند که حداقل مسافران بتوانند مبلغ بلیت‌های خود را دریافت کنند.

براساس این گزارش این هواپیما در زاهدان زمینگیر و پرواز‌های دیگر آسمان امروز ۱۶ مهر در مسیر شیراز و تبریز و سایر خطوط به صورت زنجیره‌ای تاخیر خورده و باعث سرگردانی مسافران سایر پرواز‌ها شده است.

شرکت هواپیمایی آسمان دارای ۲ فروند فوکر ۱۰۰ است که بدلیل نقص فنی متوالی باعث تاخیر و ابطال پرواز‌های آسمان شده و از طرف دیگر تاخیر‌های متوالی و چندین ساعته این پرواز‌ها خود باعث شده که مشکلات بسیار زیادی برای مسافران آسمان ایجاد شود.