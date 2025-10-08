طبق آخرین اطلاعات به دست آمده پرواز زاهدان - مشهد که از شب گذشته به دلیل نقص فنی زمینگیر شده با تاخیر بیش از ۱۲ رو‌به‌رو شده که زمینه ساز تاخیرات زنجیره‌ای در سایر مسیر‌ها هم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طبق آخرین گزارش‌های رسیده از سوی مسافران پرواز زاهدان - مشهد شرکت هواپیمایی آسمان به شماره پرواز ۸۵۲  این پرواز از شب گذشته به دلیل نقص فنی زمینگیر شده و هنوز بعد از گذشت بیش از ۱۲ ساعت امکان پرواز برای این هواپیما فراهم نشده و از سوی دیگر شرکت  هواپیمایی آسمان هنوز هیچ پرواز جایگزین برای این مسیر در نظر نگرفته و از طرف دیگر ابطال این پرواز را اعلام نکرده است.

به گفته یکی از مسافران این پرواز از شب گذشته پرواز اسمان با تاخیر مواجه شده و نمایندگان این ایرلاین هم هیچ اطلاع رسانی به مسافران انجام نمی‌دهند که تکلیف مسافران مشخص شود و از طرف دیگر هم پرواز را هم ابطال نمی‌کند که حداقل مسافران بتوانند مبلغ بلیت‌های خود را دریافت کنند.

براساس این گزارش این هواپیما در زاهدان زمینگیر و پرواز‌های دیگر آسمان امروز ۱۶ مهر در مسیر شیراز و تبریز و سایر خطوط به صورت زنجیره‌ای تاخیر خورده و باعث سرگردانی مسافران سایر پرواز‌ها شده است.

 شرکت هواپیمایی آسمان دارای ۲ فروند فوکر ۱۰۰ است که بدلیل نقص فنی متوالی باعث تاخیر و ابطال پرواز‌های آسمان شده و از طرف دیگر تاخیر‌های متوالی و چندین ساعته این پرواز‌ها خود باعث شده که مشکلات بسیار زیادی برای مسافران آسمان ایجاد شود.

