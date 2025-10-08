باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پرواز فلامینگو‌ها بر فراز تالاب میانکاله + فیلم

پرواز هماهنگ فلامینگوها، جلوه‌ای کم‌نظیر از زیبایی طبیعت شمال ایران را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از پرواز فلامینگوها بر فراز تالاب میانکاله در مازندران را مشاهده می‌کنید. پرواز هماهنگ فلامینگوها، جلوه‌ای کم‌نظیر از زیبایی طبیعت شمال ایران را نشان می‌دهد.     

 

 
خواب فلامینگوها در پهنه دریاچه مهارلو + فیلم

فلامینگوها در دریاچه‌ مهارلو شیراز + فیلم

نبض حیات فلامینگوهای دریاچه ارومیه به شمارش افتاد

