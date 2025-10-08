\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0641\u0644\u0627\u0645\u06cc\u0646\u06af\u0648\u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0632 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0628 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06a9\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f. \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af \u0641\u0644\u0627\u0645\u06cc\u0646\u06af\u0648\u0647\u0627\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u200c\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\u00a0 \u00a0 \u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0