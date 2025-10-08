مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا از آغاز عملیات برداشت میوه بِه از سطح ۳۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان خبر داد و گفت: تولید این میوه نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه مویدی بیان کرد: کار برداشت محصول "بِه" در شهرستان بیضا از اوایل مهرماه آغاز شده است و تا اوایل آذرماه ادامه دارد. 

این مقام مسئول پیش بینی کرد: بالغ بر ۵۸۶ تن محصول "به" از سطح باغ‌های این شهرستان برداشت و روانه بازار‌های استان فارس و تهران شود.

به گفته او؛ علاوه بر باغ‌های تجاری "به"، این میوه پاییزی به‌صورت تک درخت یا حاشیه کاری مزارع و باغ‌های شهرستان بیضا کاشت شده است.

مویدی با اشاره به اینکه "به" میوه‌ای خوش طعم و عطر از خانواده سیب است افزود: عمده ارقام درختان "به" کشت شده شامل شیشه‌ای، اصفهانی و محلی است.

او توضیح داد: این میوه اگرچه به‌صورت خام هم خوردنی است، اما اغلب، به شکل برگه خشک شده "به"، چای "به" و به صورت مربا و کمپوت مصرف می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا خاطر نشان کرد: برداشت "به" به‌صورت دستی انجام می‌شود و مهارت کارگران در نحوه برداشت، بسته‌بندی و ارسال به میادین میوه و تره بار در ماندگاری این میوه حائز اهمیت است.

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان بیضا

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، شهر بیضا ، میوه به
