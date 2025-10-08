باشگاه خبرنگاران جوان- این حادثه عصر شنبه ۱۲ مهر برای دو نفر از بانوان تکنیسین اورژانس ساوه و یکی از تکنیسین‌های مرد هنگام انجام مأموریت در خانه زنی بیمار رخ داد و همراهان بیمار با حمله به این افراد و بستن در خانه برای ممانعت از خروج اقدام به ضرب و شتم آنها کردند.

طناز اقتصادی یکی از کارشناسانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته در تشریح ماجرا به «ایران»، گفت: به واحد بانوان اورژانس مأموریتی محول شد مبنی بر اینکه خانم سالمندی دچار سرگیجه شده که بلافاصله من به همراه دو همکار خانم و آقا به محل که خانه‌ای در یکی از محله‌های ساوه بود رفتیم. بیمار خانم ۷۴ ساله‌ای بود که ما بعد از بررسی فشار و اکسیژن خون و قند بیمار دیدیم مورد خاص و خطرناکی وجود ندارد. حتی تست‌های سکته مغزی و قلبی را هم انجام دادیم و همه چیز نرمال بود. در این میان دختر بیمار به ما گفت که مادرش از ۱۰ روز پیش به خاطر جابه‌جایی مایع میانی گوشش تحت درمان است و دارو مصرف می‌کند. ما هم به آنها گفتیم که طبق پروتکل‌های اورژانس بیمار شما در وضعیتی نیست که نیاز به انتقال داشته باشد در پایان هم دخترشان از ما تشکر کرد و ما هم به پایگاه برگشتیم.

وی در ادامه افزود: ۲۰ دقیقه بعد اپراتور‌های ما دوباره مأموریتی با همان موضوع به ما محول کردند. وقتی نشانی را چک کردیم متوجه شدیم که همان خانه‌ای است که ۲۰ دقیقه قبل رفته بودیم موضوع را به اپراتور گفتیم که در جواب گفتند مردی تماس گرفته و مدعی بوده که حال مادرش اورژانسی است و چرا او را به بیمارستان منتقل نکرده‌اید. ما هم بر حسب وظیفه و به خیال اینکه شاید در وضعیت بیمار تغییراتی به وجود آمده باشد به سرعت خودمان را به محل رساندیم.

تکنیسین اورژانس گفت: وقتی وارد راهرو ساختمان شدیم مردی با لحنی تند به ما گفت که سریع وارد خانه شوید، اما به محض ورود در آپارتمان که ضد سرقت بود را پشت سرمان بست و قفل کرد و ناگهان دو مرد و یک زن به ما حمله کرده و تهدید می‌کردند که شما را زنده نمی‌گذاریم، لباستان را برایتان کفن می‌کنیم و بعد هم ما را کتک زدند. یکی از افراد مهاجم مدعی بود پزشک است و بیمارشان باید به بیمارستان منتقل می‌شد. وقتی می‌خواستم برایشان توضیح دهم مهلت نداده و ما را کتک زدند. همکار آقا که با ما بود تلاش می‌کرد آنها را آرام کند و بین ما و آنها خودش را سپر کرده بود، اما آنها بیشتر هجوم می‌آوردند تا اینکه من در یک لحظه قفل بالای در را باز کردم و با همکارانم از خانه فرار کردیم.

اقتصادی افزود: پس از آن با هماهنگی مجموعه اورژانس شکایتی از خانواده بیمار ثبت کردیم و قاضی کشیک ابتدا دستور جلب مهاجمان را صادر کرد و آنها بازداشت شدند و ما را هم که آثار ضرب و جرح بر بدنمان بود به پزشکی قانونی فرستاد و در آنجا تحت معاینه قرار گرفتیم و پرونده در حال رسیدگی است.

ابوالفضل ماهرخ، سخنگوی سازمان اورژانس کشور نیز در این باره گفت: خشونت علیه کادر درمان به ویژه نیرو‌های اورژانس موضوع جدیدی نیست و در سال چندین بار این اتفاق رخ می‌دهد، از دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده به صورت فوری بررسی شود و برای متهمان حکم‌های بازدارنده‌ای صادر شود تا دیگر هر کسی چه به عنوان بیمار و چه به عنوان همراه بیمار، نتواند به خودش اجازه دهد که به پرسنل زحمتکش اورژانس توهین کرده یا حمله کند. بر همین اساس با هماهنگی‌های صورت گرفته با نیروی انتظامی و قوه قضائیه، خیلی زود حکم دستگیری این ضاربان صادر شد و دو نفر دستگیر شدند.

