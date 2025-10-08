باشگاه خبرنگاران جوان _ اصغر محمودی گفت: تمامی نوآموزان متولد ۲ مهر ۱۳۹۴ تا ۲ مهر ۱۴۰۰ (کودکان ۴ تا ۶ ساله و جامانده از سنجش) باید برای انجام سنجش سلامت خود تا پایان دیماه امسال اقدام کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی قم اضافه کرد: با توجه به اینکه طرح سنجش در تابستان ۱۴۰۵ برگزار نخواهد شد، والدینی که تا پایان دیماه نسبت به انجام این فرآیند اقدام نکنند، در زمان ثبتنام پایه اول دبستان و دریافت کتب درسی با مشکل مواجه خواهند شد.
محمودی درباره نحوه نوبتگیری، گفت: والدین نوآموزان ایرانی باید با مراجعه به سامانه سیرت۲ به نشانی sirat ۲.medu.ir یا از طریق درگاه دولت من، نسبت به انتخاب نوبت و پایگاه سنجش متناسب با محل سکونت اقدام کنند.
او ادامه داد: نوآموزان ایرانی دارای شرایط خاص مانند کودکان بیسرپرست، مادر اتباع یا دارای مشکل هویتی، همچنین اتباع دارای مدارک شناسایی معتبر میتوانند بهصورت حضوری به یکی از مراکز جامع سنجش مراجعه کنند.
به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی قم، اتباع فاقد مدرک هویتی نیز ابتدا باید از طریق دفتر کفالت اتباع برای دریافت کد یکتا اقدام نمایند.
محمودی با اشاره به آمادگی ۹ پایگاه سنجش در استان قم گفت: هفت پایگاه در سطح شهر قم و ۲ پایگاه در شهرهای کهک و جعفریه فعال هستند و آماده پذیرش نوآموزان میباشند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی قم ادامه داد: اطلاعات کامل شامل نشانی، شماره تماس و نام مدیر هر مرکز در جدول اعلامی اداره کل آموزش و پرورش استثنایی قم منتشر شده و در دسترس خانوادهها قرار دارد.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی قم مراحل اجرای طرح سنجش را شامل چهار بخش ورود به سامانه سیرت۲ و انتخاب نقش ولی نوآموز، انتخاب ناحیه و مرکز جامع فعال، تکمیل پرسشنامهها و دریافت نوبت مراجعه و حضور در مرکز سنجش در زمان تعیینشده بههمراه شناسنامه، کارت واکسن و سایر مدارک لازم عنوان کرد.
محمودی تاکید کرد: والدین دارای فرزندان چهار ساله نیز باید از هماکنون برای انجام سنجش اقدام کنند تا سال آینده بتوانند بدون مشکل در دوره پیشدبستانی ثبتنام شوند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی قم یادآور شد: دانشآموزان پایه دوم و بالاتر که از سنجش جاماندهاند، ولی دارای کارنامه با نمرات خوب یا خیلی خوب هستند، نیازی به انجام سنجش و برگه کاغذی سنجش در پرونده ندارند.
منبع:روابط عمومی آموزش وپرورش قم