باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مقاومت تمام نمی‌شود + فیلم

با وجود بی سابقه‌ترین جنایات رژیم صهیونیستی و هم پیمانان غربی این رژیم در دوسال گذشته، مقاومت مردان غزه همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنایات رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته باعث نشده که سایه نظامی مقاومت فلسطین بر سر آنها سنگینی نکند و در کمین های مقاومت گرفتار نشوند.

مطالب مرتبط
مقاومت تمام نمی‌شود + فیلم
young journalists club

بازتاب دومین سالگرد «طوفان‌الاقصی» + فیلم

مقاومت تمام نمی‌شود + فیلم
young journalists club

روایت سردار قاآنی از روز عملیات ۷ اکتبر و دیدار با سیدحسن نصرالله + فیلم

مقاومت تمام نمی‌شود + فیلم
young journalists club

انعطاف تاکتیکی؛ رمز ماندگاری مقاومت در دو سال جنگ نابرابر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نادر مهدوی که بود؟ + فیلم
۱۲۸۳

نادر مهدوی که بود؟ + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
دو موضوع وجود دارد که باعث کاش جمعیت در روستاها شده است + فیلم
۳۱۲

دو موضوع وجود دارد که باعث کاش جمعیت در روستاها شده است + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
ورود سازمان بازرسی به قرارداد‌ها و دستمزد‌های نجومی فوتبالیست‌ها + فیلم
۲۵۶

ورود سازمان بازرسی به قرارداد‌ها و دستمزد‌های نجومی فوتبالیست‌ها + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی چگونه مدیریت شده است؟ + فیلم
۲۲۰

مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی چگونه مدیریت شده است؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
حمله اسرائیل به ناوگان آزادی در مسیر غزه + فیلم
۲۱۸

حمله اسرائیل به ناوگان آزادی در مسیر غزه + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.