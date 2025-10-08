باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد واگذاری تاکسیهای برقی در تهران، اظهار کرد: در هفته اخیر تعداد ۵۰ دستگاه تاکسی برقی پس از رفع مشکلات پلاکگذاری واگذار شده است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: تمام تلاش شهرداری این است که از دولت تسهیلاتی دریافت کند و خود نیز تسهیلاتی در نظر بگیرد که راننده بتواند با حداقل آورده تاکسی خود را نوسازی کند.
آقامیری با بیان اینکه شهرداری در حال حاضر پیگیر خدمات پس از فروش و تأمین ایستگاههای شارژ است، یادآور شد: بخشی از اقدامات توسط شرکتهای واسطه همچون کرمان خودرو در حال انجام است تا دست راننده تاکسی برای مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش باز باشد.
وی با اشاره به علت تأخیر پلاکگذاری تاکسیهای برقی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این طرح جدید بود، باید پروسههای اداری را طی میکرد و همزمان باید تسهیلات به رانندگان نیز پرداخت میشد و پس از آن بتوان پلاکگذاری را آغاز کرد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در حال حاضر مجوز واگذاری ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی برای کسانی که میخواهند برای اولین بار تاکسی خریداری کنند، صادر شده است، اظهار کرد: پیش از این تاکسیهای برقی تنها جایگزین تاکسیهای فرسوده میشد، اما اخیراً شهرداری مجوز واگذاری تاکسی به افراد جدید را دریافت کرده است.
آقامیری با تأکید بر اینکه براساس تفاهم مدیریت شهری، تاکسیها به تدریج وارد کشور میشود، گفت: ارز باید توسط دولت تخصیص پیدا کند تا شهرداری بتواند مابقی تاکسیها را نیز واگذار کند. شهرداری آمادگی دارد با اعتباری که دولت در اختیار قرار میدهد، محمولههای بعدی را نیز تا پنج هزار دستگاه وارد کند.