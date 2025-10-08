رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر مجوز واگذاری ۵۰۰ دستگاه تاکسی برای کسانی که می‌خواهند برای اولین بار تاکسی خریداری کنند، صادر شده است

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد واگذاری تاکسی‌های برقی در تهران، اظهار کرد: در هفته اخیر تعداد ۵۰ دستگاه تاکسی برقی پس از رفع مشکلات پلاک‌گذاری واگذار شده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: تمام تلاش شهرداری این است که از دولت تسهیلاتی دریافت کند و خود نیز تسهیلاتی در نظر بگیرد که راننده بتواند با حداقل آورده تاکسی خود را نوسازی کند.

آقامیری با بیان اینکه شهرداری در حال حاضر پیگیر خدمات پس از فروش و تأمین ایستگاه‌های شارژ است، یادآور شد: بخشی از اقدامات توسط شرکت‌های واسطه همچون کرمان خودرو در حال انجام است تا دست راننده تاکسی برای مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش باز باشد.

وی با اشاره به علت تأخیر پلاک‌گذاری تاکسی‌های برقی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این طرح جدید بود، باید پروسه‌های اداری را طی می‌کرد و همزمان باید تسهیلات به رانندگان نیز پرداخت می‌شد و پس از آن بتوان پلاک‌گذاری را آغاز کرد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در حال حاضر مجوز واگذاری ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی برای کسانی که می‌خواهند برای اولین بار تاکسی خریداری کنند، صادر شده است، اظهار کرد: پیش از این تاکسی‌های برقی تنها جایگزین تاکسی‌های فرسوده می‌شد، اما اخیراً شهرداری مجوز واگذاری تاکسی به افراد جدید را دریافت کرده است.

آقامیری با تأکید بر اینکه براساس تفاهم مدیریت شهری، تاکسی‌ها به تدریج وارد کشور می‌شود، گفت: ارز باید توسط دولت تخصیص پیدا کند تا شهرداری بتواند مابقی تاکسی‌ها را نیز واگذار کند. شهرداری آمادگی دارد با اعتباری که دولت در اختیار قرار می‌دهد، محموله‌های بعدی را نیز تا پنج هزار دستگاه وارد کند.

برچسب ها: تاکسیرانی ، حمل و نقل
خبرهای مرتبط
بیش از ۸۳ درصد از دوربین‌های پایتخت فعال هستند/ چرا برخی از دوربین‌ها از مدار خارج می‌شوند؟
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
گره ترافیکی در اطراف میدان بهمن/ توزیع گوشت از میدان تره بار بهمن جدا می‌شود
زاکانی: پرونده تکمیل ۷ خط فعال مترو تا آبان‌ماه بسته می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
تاکسی با سواری فرق میکنه و باید راحت باشه مثلا حتما سانروف باشه و عقبش ده سانت درازتر باشه تا مسافر عقب راحت سوار و پیاده بشه
۰
۰
پاسخ دادن
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید