باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹؛ سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: این برنامهها که از ۱۴ مهرماه آغاز شده و به مدت ۵ شب از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب ادامه دارد، با هدف پاسداشت هویت فرهنگی پایتخت و ایجاد فضایی شاد برای شهروندان طراحی شده است.
وی افزود: این رویداد شامل اجراهای متنوعی از جمله سرود تهران، موسیقی اقوام ایرانی، نمایشهای جذاب گروههای کودک و برنامههای پذیرایی است.
شهردار منطقه۹ عنوان کرد: میدان آزادی بهعنوان نماد تاریخی و فرهنگی تهران، میزبان این برنامههاست تا شهروندان در فضایی صمیمی و پرنشاط گرد هم آیند.
مرتضوی تصریح کرد: برگزاری این برنامهها، تقویت حس تعلق به شهر تهران و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی در میان اقشار مختلف جامعه را تقویت میکند.
وی یادآور شد: شهرداری منطقه۹ با همکاری سایر نهادهای فرهنگی، تلاش کرده تا با اجرای برنامههای فاخر فرهنگی به خصوص در میدان آزادی فضایی مفرح و خاطرهانگیز برای خانوادهها فراهم کند.
این مدیر شهری در منطقه۹ اظهار داشت: این رویداد فرصتی است تا شهروندان ضمن لذت بردن از برنامههای فرهنگی با تاریخ و هویت تهران بیشتر آشنا شوند.