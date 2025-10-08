به مناسبت هفته تهران، شهرداری منطقه۹ ویژه برنامه‌های فرهنگی و شاد را در میدان تاریخی آزادی برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹؛ سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: این برنامه‌ها که از ۱۴ مهرماه آغاز شده و به مدت ۵ شب از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب ادامه دارد، با هدف پاسداشت هویت فرهنگی پایتخت و ایجاد فضایی شاد برای شهروندان طراحی شده است.

وی افزود: این رویداد شامل اجرا‌های متنوعی از جمله سرود تهران، موسیقی اقوام ایرانی، نمایش‌های جذاب گروه‌های کودک و برنامه‌های پذیرایی است.

شهردار منطقه۹ عنوان کرد: میدان آزادی به‌عنوان نماد تاریخی و فرهنگی تهران، میزبان این برنامه‌هاست تا شهروندان در فضایی صمیمی و پرنشاط گرد هم آیند.

مرتضوی تصریح کرد: برگزاری این برنامه‌ها، تقویت حس تعلق به شهر تهران و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی در میان اقشار مختلف جامعه را تقویت می‌کند.

وی یادآور شد: شهرداری منطقه۹ با همکاری سایر نهاد‌های فرهنگی، تلاش کرده تا با اجرای برنامه‌های فاخر فرهنگی به خصوص در میدان آزادی فضایی مفرح و خاطره‌انگیز برای خانواده‌ها فراهم کند.

این مدیر شهری در منطقه۹ اظهار داشت: این رویداد فرصتی است تا شهروندان ضمن لذت بردن از برنامه‌های فرهنگی با تاریخ و هویت تهران بیشتر آشنا شوند.

برچسب ها: میدان آزادی ، هفته تهران
خبرهای مرتبط
اجرای برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۴۴ نقطه از پایتخت
تهران میزبان هفت روز رویداد هنری و فرهنگی می‌شود
اختصاص یک دیوار ویژه برای نمایش تصاویر مشاهیر تهرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید