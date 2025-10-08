باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «کنت مونت کریستو» با گویندگی ۲۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل دوبله شد.

این سریال در گونه ماجراجویی و درام ساخت کشور ایتالیا و فرانسه در سال ۲۰۲۴ است که قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال زهره شکوفنده و صدابردار آن فرشید فرجی است. رضا آفتابی، بابک اشکبوس، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، محمد بهاریان، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، زویا خلیل آذر، شیرین روستایی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مینا شجاع، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، محمد صادقیان، فاطمه غزنوی، محمود قنبری، نسرین کوچک خانی، کسری کیانی، مریم معینیان، ملیکا ملک نیا، مریم مهماندوست، حسین نورعلی ، علی منانی، اکبر منانی و زهره شکوفنده این اثر را دوبله کرده اند.

داستان این سریال درباره مردی جوان و بی‌گناه به نام ادموند دانتس است که قربانی توطئه‌ای بی‌رحمانه می‌شود و پس از سال‌ها زندان، به شکلی هوشمندانه به دنبال عدالت و انتقام می‌رود.

در تاریخ سینما و تلویزیون، تا به حال اقتباس های فراوانی از رمان جاودانه الکساندر دومای پدر، کنت مونت کریستو انجام شده است. این رمان، به نظر می رسد که به چند دلیل، این همه برای اقتباس، مورد علاقه هنر هفتم بوده است. مثلا اینکه در این رمان، شخصیت اصلی که ظلم و ستم فراوانی بر او رفته است، امکان آن را می یابد تا خود را از بند این ظلم و ستم رها کند و عاملان سنگدل آن را به سزای اعمال خود برساند. بنابراین، این رمان این قابلیت را دارد تا مخاطبان هنر هفتم را که به حکم انسانیت خود حق طلب و ظلم ستیز هستند، تا پایان جلب و جذب کند تا به تماشای روند احقاق حقوق شخصیت اصلی بنشینند. نکته جالب توجه دیگر در این رمان، این است که شخصیت اصلی آن با تکیه بر هوش سرشاری که دارد، می تواند شخصیت های ستمگر را یک به یک به دام فریبی بیندازد که لیاقت شان است و با این دام فریب، آنها را به سزای اعمال شان برساند. بنابراین تماشاگر با این قهرمان دراماتیک پرهوش و زکاوت، در اقتباسی سینمایی یا تلویزیونی، به خوبی همذات پنداری می کند.

شبکه‌ی چهار، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.