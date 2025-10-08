باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، محمدرضا عزیزی؛ رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان مستقر در این پارک در این خصوص گفت: نخستین پلتفرم هوشمند و یکپارچه گردشگری سلامت ایران با نام medtripcenter که توسط این شرکت طراحی شده توانسته با دریافت نشان خلاق و همچنین خدمات متنوعی که به مخاطبان ارائه میکند، توجه کارشناسان و فعالان حوزه سلامت و توریسم را به خود جلب کند.
وی افزود: این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای نوین و الگوریتمهای هوش مصنوعی، بستری مطمئن برای بیماران خارجی و گردشگران ایرانی_ که به دنبال دریافت خدمات سلامت هستند_ فراهم کرده است؛ بستری که همه مراحل آن از ویزیت آنلاین با پزشکان برتر ایران تا انتخاب مرکز درمانی، رزرو خدمات، اقامت، پشتیبانیهای ویژه VIP و حتی مدیریت سفر درمانی بهصورت شفاف و ساختارمند ارائه میشود.
این فعال زیستبوم فناوری به وجه تمایز این پلتفرم نسبت به سایر اپلیکیشنها و پلتفرمهای حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: آنچه محصول ما را از سایر راهکارهای موجود متمایز میکند، رویکردی است که فاندر این پلتفرم، بهطور جدی با دلالیها و واسطهگریهای پرریسک در گردشگری سلامت مقابله میکند؛ معضلی که سالها موجب بیاعتمادی بیماران و گردشگران خارجی و حتی بروز کلاهبرداری در این حوزه شده بود. این دستاورد، با حذف این واسطهها و ایجاد دسترسی مستقیم بیماران به پزشکان و مراکز معتبر، نهتنها شفافیت و امنیت را تضمین میکند، بلکه میتواند بستری برای متمرکزسازی خدمات. گردشگری سلامت در ایران باشد
وی درباره سایر ویژگیهای این محصول اظهار کرد: این پلتفرم با قابلیت ارائه خدمات فرامرزی، توانایی آن را دارد که بهعنوان یک هاب منطقهای گردشگری سلامت عمل کرده و خدمات خود را به بیماران کشورهای مختلف عرضه کند. ترکیب تکنولوژی، اعتمادسازی و پشتیبانی اختصاصی باعث شده این پلتفرم به چشم بسیاری از متخصصان، نه صرفا یک سامانه آنلاین، بلکه یک تحول بنیادین در معرفی ظرفیتهای پزشکی ایران در سطح بینالمللی دیده شود.
عزیزی در پایان گفت: این پلتفرم میتواند با امکاناتی مانند برنامه درمانی شخصیسازیشده، شفافیت کامل هزینهها، امکان مقایسه پزشکان و مراکز تخصصی و پشتیبانی در تمام مراحل سفر درمانی، جایگاه ایران را بهعنوان یکی از مقاصد معتبر و امن سلامت در منطقه تثبیت کند.