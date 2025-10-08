باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عقایدتان را به فرزندانتان تحمیل نکنید + فیلم

مهمان روانشناس برنامه تلویزیونی در خصوص روانشناسی کودک نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان سرورپور، روان‌شناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد روانشناسی کودک توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
