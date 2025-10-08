قرعه کشی هشتمین مرحله ثبت‌نام خودرو‌های ایران‌خودرو امروز با حضور  نهاد‌های نظارتی آغاز و فرآیند برندگان در این دوره از طریق پیامک به متقاضیان اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - قرعه کشی هشتمین مرحله ثبت‌نام خودرو‌های ایران‌خودرو امروز با حضور  نهاد‌های نظارتی آغاز شد. این دوره شامل طرح‌های فروش فوری (تحویل ۳۰ روزه)، فروش فوق‌العاده (تحویل ۹۰ روزه) و پیش‌فروش (تحویل حداقل ۴ ماهه)  است و  مقرر شده که در این دوره ایران خودرو ۷۳ هزار دستگاه ارائه کند.

گفتنی است نتایج قرعه کشی ایران خودرو از طریق سایت www.ikcopress.ir اعلام خواهد شد. این قرعه‌کشی شامل طرح عادی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ویژه مادران) است و متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه، نتیجه قرعه‌کشی خود را مشاهده کنند.

پس از اعلام نتایج اولویت‌بندی، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir و وارد کردن کد ملی و کد رهگیری خود، از وضعیت ثبت‌نام و نتایج قرعه‌کشی مطلع شوند. در صورت برنده شدن، متقاضیان باید فرآیند ثبت‌نام نهایی و پرداخت وجه خودرو را تکمیل کنند تا مراحل تحویل آغاز شود.

در این دوره، ایران‌خودرو ۱۱ مدل خودرو را در سه روش فروش مختلف عرضه کرد: فروش فوری: پژو ۲۰۷ با موتور ۳ TU، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، دنا اتوماتیک، و دنا EFP.  فروش فوق‌العاده: پژو ۲۰۷ دستی، تارا اتوماتیک، سورن XU۷P، رانا پلاس، و دنا EFP.  پیش‌فروش: مدل‌های مختلف پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا، و دنا.

توجه به این نکته ضروری است که در روش‌های فروش فوری و فوق‌العاده، متقاضیان باید کل وجه خودرو را در زمان فراخوان و به قیمت روز واریز کنند. در روش پیش‌فروش، حداکثر ۵۰ درصد قیمت کارخانه در زمان ثبت‌نام دریافت و الباقی در موعد تحویل بر اساس قیمت روز محاسبه و دریافت می‌شود.

 هر متقاضی تنها مجاز به ثبت درخواست برای یک دستگاه خودرو بوده است.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
برنده شدگان کی اعلام میشن؟
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حتما قبلا میگفتی ثبت نام نکنید خودتون صف اول ثبت نام هستید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
یک روز بعد از ظهر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه امروز در جاده ی قم به تهران سه ارابه ی مرگ تصادف شدیدی داشتن. سمند تا نصفه جمع شده بود و ۲۰۶ از جلو و عقب و حالا مردم ایران در صف ارابه های مرگ
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پس مردم سوار چی بشن؟؟
سوار بنز و بی ام و میتونن بشن یا سوار اسب و قاطر بشن؟
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۲۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اگر قرعه کشی لندکروز و بنز بود این صف طولانی ادم زورش نمی گرفت
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
قیمت روز یعنی چه ؟!!!
منظورتون بازار آزاده ؟!!!!
۶
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خرید بزرگ از دزد بزرگ
۳
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
قرعه کشب ارابه های مرگ
۷
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بیحبر
۰۰:۰۸ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
یکم سرعتشون را کنترل کنن اینا که تا نصفه ماشینشون را جمع میکنن بدون باش با بنز هم میتونن تا نصفه و نیمه جمعش کنن
Iran (Islamic Republic of)
سیدعلی
۱۲:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
مردم بیچاره نیستن
مردم ناچارند از ایران خودرو ماشین بگیرند
تو بازار از دلال نمیشه ماشین خرید
۴
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
امروز قیمت سکه رو نذاشتی .......
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسم
۱۱:۵۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا ننگ به شما خودر سازهای دلال که با مردم بازی میکنین وهیچ مسولی هم نمیتونه جلوتونو بگیر ننگ بهتون
۴
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
ملت بیچاره......
۵
۶۸
پاسخ دادن
