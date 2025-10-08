باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - قرعه کشی هشتمین مرحله ثبت‌نام خودرو‌های ایران‌خودرو امروز با حضور نهاد‌های نظارتی آغاز شد. این دوره شامل طرح‌های فروش فوری (تحویل ۳۰ روزه)، فروش فوق‌العاده (تحویل ۹۰ روزه) و پیش‌فروش (تحویل حداقل ۴ ماهه) است و مقرر شده که در این دوره ایران خودرو ۷۳ هزار دستگاه ارائه کند.

گفتنی است نتایج قرعه کشی ایران خودرو از طریق سایت www.ikcopress.ir اعلام خواهد شد. این قرعه‌کشی شامل طرح عادی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ویژه مادران) است و متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه، نتیجه قرعه‌کشی خود را مشاهده کنند.

پس از اعلام نتایج اولویت‌بندی، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir و وارد کردن کد ملی و کد رهگیری خود، از وضعیت ثبت‌نام و نتایج قرعه‌کشی مطلع شوند. در صورت برنده شدن، متقاضیان باید فرآیند ثبت‌نام نهایی و پرداخت وجه خودرو را تکمیل کنند تا مراحل تحویل آغاز شود.

در این دوره، ایران‌خودرو ۱۱ مدل خودرو را در سه روش فروش مختلف عرضه کرد: فروش فوری: پژو ۲۰۷ با موتور ۳ TU، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، دنا اتوماتیک، و دنا EFP. فروش فوق‌العاده: پژو ۲۰۷ دستی، تارا اتوماتیک، سورن XU۷P، رانا پلاس، و دنا EFP. پیش‌فروش: مدل‌های مختلف پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا، و دنا.

توجه به این نکته ضروری است که در روش‌های فروش فوری و فوق‌العاده، متقاضیان باید کل وجه خودرو را در زمان فراخوان و به قیمت روز واریز کنند. در روش پیش‌فروش، حداکثر ۵۰ درصد قیمت کارخانه در زمان ثبت‌نام دریافت و الباقی در موعد تحویل بر اساس قیمت روز محاسبه و دریافت می‌شود.

هر متقاضی تنها مجاز به ثبت درخواست برای یک دستگاه خودرو بوده است.