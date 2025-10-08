باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده حیوانات و پرندگان آسیبدیده، آنها را جهت رسیدگی به نزدیکترین اداره محیط زیست تحویل دهند تا پس از درمان، امکان رهاسازی مجدد در زیستگاه طبیعیشان فراهم شود یا موضوع را از طریق سامانه رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
طی روزهای گذشته در پی تماس یکی از دوستداران محیط زیست با مأموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق، یک دُلیجه آسیبدیده به محیطبانان تحویل داده شد. پس از بررسی وضعیت جسمانی و انجام اقدامات درمانی اولیه، این پرنده شکاری در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
دُلیجه معمولی، پرندهای شکاری با جثه کوچک، بالهایی بلند و دم چهارخانه است که عمدتاً از جوندگان کوچک و حشرات تغذیه میکند. این گونه نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان دارد و حضور آن نشانهای از سلامت و پویایی اکوسیستم منطقه است.
به گفته یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق، همیاری شهروندان نمادی از تعامل مؤثر میان جوامع محلی و نهادهای حفاظتی در صیانت از گونههای ارزشمند حیاتوحش است.
او با تأکید بر اینکه حفاظت از گونههای ارزشمند حیات وحش بدون مشارکت و همیاری جوامع محلی امکانپذیر نیست، افزود: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات وحشی آسیبدیده، بیمار یا در معرض خطر میتوانند با سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ تماس بگیرند تا اقدامات لازم برای نجات و درمان آنها انجام شود.
رهاسازی یک پرنده شکاری گرفتار در تلههای غیرمجاز
سرپرست پارک ملی بوجاق همچنین با بیان اینکه حفاظت از پرندگان و گونههای جانوری، کلید حفظ تعادل طبیعی و سلامت محیط زیست است، از نجات و رهاسازی یک پرنده شکاری از گونه لیل گرفتار در تلههای غیرمجاز در این منطقه خبر داد.
این پرنده از گونههای شکاری مهم منطقه محسوب میشود و نقش مؤثری در کنترل جمعیت جوندگان و حفظ تعادل اکوسیستم ایفا میکند.
رخش بهار تأکید کرد: مأموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق و محیطبانان با گشتهای منظم، ضمن شناسایی تلهها و تجهیزات غیرمجاز، سلامت جانوران را تضمین کرده و آنها را به زیستگاه طبیعیشان بازمیگردانند.
نجات یک قطعه پرنده زنبورخوار گلوخرمایی آسیبدیده
در همین مدت یک قطعه پرنده زنبورخوار گلوخرمایی (گونه مهاجر و ارزشمند تالابهای گیلان) هم که در طبیعت دچار آسیبدیدگی شده بود با اقدام مسئولانه یکی از کارشناسان محیط زیست شناسایی و برای درمان و تیمار به ادارهکل حفاظت محیطزیست گیلان تحویل داده شد. این پرنده یکی از گونههای جذاب خانواده زنبورخوارها، با جثه متوسط حدود ۳۰ سانتیمتر، بدنی پوشیده از پرهای سبز فیروزهای درخشان، نوار چشمی سیاه برجسته است که گونههای آبی روشن و گلویی به رنگ خرمایی مشخص میشود.
پرنده زنبورخوار گلوخرمایی با بالهای دراز و نوک تیز، پرواز چابک و آویزان خود را به نمایش میگذارد و عمدتا از حشرات پروازی مانند زنبورها، سنجاقکها و سایر حشرات تغذیه میکند که اغلب آنها را در هوا شکار میکند. معمولا در لبههای جنگلها، دشتهای باز و نزدیکی رودخانهها زندگی میکند و لانههای خود را در حفرههای شیبدار خاکی میسازد، جایی که جفتها با همکاری یکدیگر جوجهها را پرورش میدهند.
این پرنده مهاجر است و زمستانها را در مناطق گرمسیری آفریقا سپری میکند، اما در فصل بهار به سمت شمال مهاجرت کرده و به استانهای شمالی ایران مانند گیلان میرسد تا فصل تولید مثل را بگذراند.
در استان گیلان به ویژه در نواحی مرطوب مانند تالاب انزلی، بندر انزلی و آستانه اشرفیه، این پرنده هر ساله از اوایل بهار (فروردین تا اردیبهشت) مشاهده میشود و برای جوجهآوری به همراه گونههای مشابه مانند زنبورخوار معمولی، از شرایط آبوهوایی معتدل و فراوانی حشرات بهره میبرد. مهاجرت دستهجمعی آنها اغلب در گروههای بزرگ رخ میدهد و حضورشان به عنوان یکی از جاذبههای اکوتوریستی، پرندهنگری را در این منطقه رونق میبخشد، هرچند گاهی با چالشهایی مانند آسیبدیدگی در مسیر مهاجرت روبهرو میشوند. حفظ و مراقبت از پرندگان مهاجر و گونههای ارزشمند حیاتوحش وظیفهای همگانی است.
منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان