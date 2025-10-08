شرکت ملی نفت ایران در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تایید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، اطلاعیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد، در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تایید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیری های حقوقی از مسیر های قانونی و بین المللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد.

 متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند، در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.

اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سالها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز علی رغم دفاعیات تیم های حقوقی و پیگیری های به عمل آمده ازسوی مراجع ذیربط متاسفانه به دلیل قضاوت غیرمنصفانه وجانبدارانه محاکم بررسی کننده مورد تایید قرارگرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.

براین اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می داند کما فی السابق  از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام خواهی بهره برده و پیگیریهای  حقوقی خود را در راستای نقض رای صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
صندوق بازنشستگی چرا در لندن ساختمان دارد؟؟؟؟چه نیازیه؟؟ مملکت بی صاحب یعنی همین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
برید اون زنگنه رو محاکمه کنید که این بلا رو سرمون آورد. هرچی بدبختی می‌کشیم نه از تحریم بلکه از حزب اصلاحات و امثال تفکر اونها می‌کشیم که هر بار اومدند سر کار اندازه ده سال یا بیشتر کشور رو بردند عقب. اینقدر هم پررو هستند که به روی خودشون هم نمیارن
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بخاطر کارشکنی جلیلی نبود!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
فساد کرسنت ریشه در بی،لیاقتی خودتان دارد.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
امام على عليه السلام :اِتَّهِمُوا عُقولَكُمْ فَاِنِّهُ مِنَ الثِّقَةِ بِها يَكونُ الْخَطاءُ؛

عقل خويش را زير سؤال ببريد؛ زيرا از اعتماد به آن، خطاها سرچشمه مى گيرد.
[غررالحكم، ح ۲۵۷۰]
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
تیم حقوقی بین الملل ضعیفی داریم. نه بلد هستند حرف بزنند نه از مسایل حقوقی با خبر هستند
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
كارمند كجا و لندن كجا؟؟؟
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
ملت در فقر و شما چطور ثروت ملی را حاپولی میکنید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
چرا عاملان قرارداد ننگین کرسنت دارن صاف صاف می چرخند . کو بازرسی؟ کو قوه قضائیه ؟ کو مجلس ؟
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۱:۱۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
نگوئید انگلستان بگوئید انگل ستان
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
نمیدونم ساختمان حقوق کارکنان نفت ایران باید توی بریتانیا چیکار کنه یا چیکار میکنه
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ب م
۱۲:۰۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
این ساختمان حقوقی کارکنان نفت نیست
دفتر کالای لندن وابسته به شرکت بازرگانی نفت
خریدهای صنعت نفت در این ساختمان انجام می‌شد
کالای لندن کالای امارات کالای کانادا
دفتر کالای پکن یک کشور نیست چندین دفتر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
نمی خواهین از زنگنه پول رو بگیرین انگلیس حق مردم خودش رو گرفت شما نمی خواین حق مردم خودتون رو از گلوی زنگنه و روحانی و مجلسی که دوباره رای اعتماد به زنگنه داد تا پرونده ای که با پیروزی ایران داشت بسته می شد با اون وزارت نفتش منجر به شکست و محکوم شدن ایران رو بگیرین
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سه رنگ
۱۵:۵۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
زنگنه باعث این بدهکاری شد
بازم بریند رای بدید به اصلاحطلبها تا بیشتر گند بالا بیارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
هیچ کاری نمیتونید بکنید فقط بشینید از توتهران جلسه بذارید و حرف بزنید
۲
۲۶
پاسخ دادن
