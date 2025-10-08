باشگاه خبرنگاران جوان - احسان حدادی در خاتمه نشستهای تخصصی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ و ساحلی سانیا گفت: نشست ما کمی طولانیتر از زمان ممکن شد ولی نشست خوبی بود و درباره بازیهای آسیایی ساحلی و کشورهای اسلامی ریاض صحبتهای خوبی مطرح شد. بخصوص که در سنوات گذشته عملکرد مطلوبی داشتیم.
وی افزود: با توجه به رشد دیگر کشورها شرایط به مراتب سختتر میشود و باید تلاش خود را بیشتر کنیم. مخصوصا در کشورهای اسلامی که حریفان قدرتمندی ظاهر میشوند و در برخی مادهها جلوتر از ما هستند. برای اعزام به ریاض تمام تلاشمان را خواهیم کرد ولی هنوز در خصوص تعداد نفرات به نتیجه نهایی نرسیدهایم ولی برای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ پیش بینی ما اعزام ۶ ورزشکار در پنج ماده است.
رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: برای هر رویداد برنامهریزی داریم و تمام تلاش و برنامهریزی ما کسب ۱۰ مدال در بازیهای آسیایی است و برای رسیدن به این هدف برنامهریزی کردهایم.