با اجرای موفق تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز مارون ۳ بنگستان، از سوزاندن روزانه ۳۵ میلیون فوت‌مکعب گاز جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امید کیانی، مدیر تعمیرات، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار داشت: با پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی در این ایستگاه، روزانه ۳۵ میلیون فوت‌مکعب گاز ترش به چرخه تولید بازگشت و از سوزاندن این حجم از گاز و آلودگی هوای ناشی از آن جلوگیری به عمل آمد.

وی با تشریح ابعاد فنی فرایند کار افزود: گاز ترش تولیدی از این ایستگاه پس از ارسال به پالایشگاه شیرین‌سازی گاز کارون و جداسازی مایعات گازی، به مجتمع پتروشیمی بندر امام منتقل می‌شود.

کیانی تصریح کرد: این طرح که در برنامه سال ۱۴۰۵ قرار داشت، به‌دلیل اجرای تعمیرات اساسی مخزن ائتلاف ثقلی مارون ۵ و پیش‌بینی کاهش تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت به مدت ۹۰ روز، یک سال زودتر و با موفقیت اجرا شد.

مدیر تعمیرات، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: اجرای پیش از موعد این پروژه نتیجه همکاری مؤثر و تلاش هماهنگ واحد‌های مختلف از جمله اداره برنامه‌ریزی تعمیرات، اداره برآورد‌های مدیریت تعمیرات، امور پیمان‌ها، اداره کالای مدیریت تعمیرات جهت تأمین کمبود‌های BOM و تیم اجرایی تعمیرات اساسی در اجرای عملیات میدانی بوده است.

وی بیان کرد: همچنین در جریان این عملیات، تعویض حدود ۴۰ انشعاب که در طرح اولیه پیش‌بینی نشده بود، با موفقیت انجام شد.

شایان ذکر است تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز مارون ۳ بنگستان گامی مؤثر در راستای افزایش پایداری تولید، صیانت از منابع انرژی و تحقق اهداف زیست‌محیطی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌شمار می‌آید.

منبع صدا و سیما 

