باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دستاورد عملیات طوفان‌الاقصی گفت: دستاورد این عملیات نه برای جبهه مقاومت بلکه برای جبهه آزادگان عالم و تمام انسان‌های با شرف عالم این بود که چهره رژیم صهیونیستی و پدر این رژیم یعنی آمریکا، برای دنیا روشن شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اگر ما می‌خواستیم سطح بیداری، هوشیاری و آگاهی هشت میلیارد انسان را در بعد خباثت، نیت، نسل‌کشی، قدرت‌طلبی و توسعه جغرافیایی توسط رژیم صهیونی و آمریکا را به‌دنیا برسانیم شاید پنجاه سال طول می‌کشید.

نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس بیان کرد: امروز به هر گوشه‌ای از این عالم بروید حتی به جنگل‌های آمازون بروید بلافاصله می‌گوید رژیم خبیث صهیونی آدم‌کش، کوکدک‌کش و آمریکای خبیث پشتیبان آن است.

این نماینده مجلس می‌گوید خدا ۱۲۴ هزار پیامبر را برای آگاه کردن بشر فرستاد و طوفان‌الاقصی بشر را آگاه کرد یعنی رسالت ۱۲۴ هزار پیامبر به اوج رسید و آن کار بزرگ انجام شد. پیروزی را نمی‌توان وصف کرد، چون پیروزی بی‌انتها بزرگ است و دستاورد آن بی‌انتها ارزشمند است.

ولایتمدار گفت: برای رسیدن به این سطح از توفیق باید هزینه داد. ما در طول تاریخ اسلام برای اینکه جامعه را آگاه کنیم هزینه‌های سنگین دادیم و هدف ما هیچ‌وقت جنگ، درگیری و تنش نبوده است، اما دشمن هدفش جنگ و خون‌ریزی بوده، اما جبهه اسلام از هر تحرکی به‌دنبال آگاهی‌بخشی بوده است و هدف قاطع ما آگاهی دنیاست و هرچه آگاهی صورت بگیرد یعنی بیشتر به هدفمان رسیدیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آمریکا علیه ما اسنپ‌بک را فعال کرده و به ما حمله کرده، اما به این دلیل می‌گوییم که ما پیروز هستیم که توانستیم صلابت مقتدرانه خود را در عین مظلومیت به دنیا نشان دهیم. دنیا بداند ما یک ملت آزاده، با شرف و مقتدر هستیم که حاضریم برای حفظ اصول انسانی هرگونه همکاری و همراهی حتی با شیطان بزرگ یعنی آمریکا را داشته باشیم که منافع ملت‌ها به خطر نیفتد.

ولایتمدار در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بعد از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران در حال تقویت توان آفندی و پدافندی خود است. الان تقویت بنیه نظامی ما در چه مرحله‌ای است، گفت: این یک حرکت عقلانی است؛ الان هر کشوری برای بازدارندگی و دفاع از خود نسبت به تهدیدات تدبیر می‌کند و هرچه تهدید بیشتر باشد آن کشور تلاش می‌کند که خود را مصون کند.

نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس بیان کرد: الان که غرب همه پرده‌ها را پاره کرده و صراحتا دندان نشان می‌دهد و تهدید می‌کند از ترور گرفته تا جنگ و تا زدن زیرساخت‌ها و از سقوط نظام حرف می‌زند طبیعی است جمهوری اسلامی هم بر اساس حق مسلمش، خود را تقویت کند و این جزو روال عادی ما بوده و چیز جدیدی نیست. ما از قبل قرارداد‌هایی داشتیم که الان در حال تحقق است و هم ما به دیگران کمک می‌کنیم و هم آنها به ما کمک‌هایی را انجام می‌دهند و این یک روال عادی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره احتمال جنگ مجدد با رژیم صهیونیستی بیان کرد: رژیم صهیونی و مخصوصا شخص نتانیاهو همچنان گنده‌گویی می‌کند و مطالبی می‌گوید که خودش هم باور ندارد و همواره بر طبل جنگ و خونریزی و کشتار می‌زند و خودش را در جنگ، زنده می‌بیند، چون اگر این آتش خاموش شود و رژیم صهیونی با کشوری جنگ نداشته باشد نتانیاهو ۲۴ ساعت وجود ندارد، چون یا در زندان است یا محاکمه می‌شود و یا او را می‌کشند.

عضو فراکسیون مقاومت مجلس اظهار کرد: ما آماده‌ایم البته جنگ طلب نیستیم، اما دستمان بر روی ماشه است و آنها از جنگ حرف می‌زنند. در فضای جنگ رجز، چون الان ما در آتش‌بس نیستیم و در حال جنگ با رژیم صهیونیستی هستیم ازجمله جنگ دیپلماسی، جنگ رجزخوانی و جنگ رسانه‌ای و فقط تبادل آتش متوقف شده است که طبیعی است دشمن ما رجزخوانی داشته باشد و ما هم در مقابل رجزخوانی باید پاسخ‌های لازم را بدهیم.

ولایتمدار بیان کرد: ملت ما بدانند ما تمام موانعی که آنها به‌دنبالش باشند تا جنگ ایجاد کنند را ایجاد کردیم یعنی هر مانعی که دنبالش بودند که آن را بردارند که بهانه‌ای برای جنگ باشد آن مانع را ایجاد کردیم و تمام اهرم‌ها را از دست آنها از نظر فضای مجازی و تبلیغی خارج کردیم و همه اصول بین‌الملل داخلی و خارجی را علی‌رغم اینکه بعضی از آنها ظالمانه است را رعایت کردیم که جنگی اتفاق نیفتد و ان‌شالله اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه دشمن بخواهد تمام مسائل را طبق معمول زیر پا بگذارد که آن موقع مقتدرانه پاسخگو خواهیم بود.