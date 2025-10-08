رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش مرتبط با فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ابزار‌های مهم در جهت افزایش شفافیت، پاسخگویی و ارتقای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی، نقش حیاتی ایفا می‌کند. این سامانه با هدف دریافت و پیگیری شکایات، گزارش‌های مردمی و تخلفات اداری، بستری مناسب برای مشارکت فعال شهروندان در فرآیند نظارت و مبارزه با فساد فراهم آورده است.

سامانه گزارش فساد سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۶.bazresi.ir است. این سامانه زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و امکانِ اطلاع دادن فساد (حتی به صورت ناشناس) را فراهم کرده است. همچنین جهت گزارش فساد علاوه بر سامانه اینترنتی، می‌توان از طریق شماره تماس ۱۳۶ به صورت تلفنی اقدام کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌و‌گو با میزان، درباره سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق این سامانه شکایات و گزارش‌های فساد را دریافت می‌کند. سامانه ۱۳۶.ir یا شماره تلفن ۱۳۶، سامانه‌ای است که به صورت شبانه‌روزی و برخط در دسترس عموم مردم قرار دارد و هر فردی که نسبت به عملکرد دستگاه‌ها شکایتی داشته یا فساد احتمالی را مشاهده کند، می‌تواند از طریق این سامانه موارد را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.

وی افزود: پس از ثبت شکایت یا گزارش فساد، یک کد رهگیری به فرد گزارش‌دهنده اختصاص داده می‌شود که امکان رصد تمام مراحل رسیدگی به شکایت یا گزارش را فراهم می‌کند و نتیجه نهایی نیز به اطلاع شخص گزارش‌دهنده خواهد رسید. در صورت عدم رضایت گزارش‌دهنده از نحوه عملکرد دستگاه مربوطه یا روند رسیدگی، موضوع به مسئولان ذی‌ربط سازمان بازرسی ارجاع شده و اقدامات لازم از جمله تشکیل پرونده علیه افرادی که به موقع اقدام نکرده‌اند، صورت می‌پذیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش فساد از طریق این سامانه دریافت می‌شود و مبنای بسیاری از پرونده‌های سازمان بازرسی بر اساس این گزارشات شکل می‌گیرند.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، شکایت
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
سازمان بازرسی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید