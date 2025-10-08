برندهای مجاز خودرو جهت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از سوی سازمان توسعه تجارت و همچنین وزارت صمت اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مدل‌ها و برند‌های قابل ثبت سفارش توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) واحد قانون بودجه سالجاری کل کشور) مصوبه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیات محترم وزیران جهت اعمال تاییدیه سیستمی شناسه و خدمات پس از فروش آنها در سامانه مشخص شد.

براساس این گزارش  فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور به این شکل است که هر فرد تنها امکان واردات یک دستگاه خودرو را دارد و ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا ۵ سال ساخت امکان پذیر است.

گفتنی است افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه به شرح زیر  است :

الف ) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۴۰۴/۳/۲۱ در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ اقامت داشته باشد.

ب) مامورین ثابت تمامی دستگاههای لشگری و کشوری خارج از کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تشخیص وزارت امور خارجه 

۲- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ امکان پذیر است.

۳-  خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.

همچنین ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه بجز مامورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.

۴- به استناد بند ۵ مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت ۶۳۷۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیات وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تایید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی شود.

۵- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می شود.

ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
این فقط یه قلاب و تله هست ،وارد گمرک کردی بدبختی
۰
۲
پاسخ دادن
