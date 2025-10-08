باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نیکخواه نائینی با بیان اینکه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، در اجرای تکالیف بند (الف) ماده (۵۳) قانون برنامه هفتم و با هدف تحقق الزامات سامانه پنجره واحد زمین و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه سینامرا برای دادههای مکانی طرحهای توسعه و عمران شهری راهاندازی کرده است، افزود: بر اساس بخشنامه جدید این معاونت، ضرورت دارد همه اداراتکل راه و شهرسازی استانها نسبت به تهیه، بارگذاری و بهروزرسانی مداوم اطلاعات مکانی طرحهای جامع، جامع - تفصیلی و تفصیلی شهرهای استان در سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی وزارت راه و شهرسازی (سینام) اقدام کنند.
یکپارچگی دادهها و تسهیل حکمرانی زمین
نیکخواهنائینی، هدف از این اقدام را یکپارچگی دادهها و تسهیل حکمرانی زمین و ایجاد بستری شفاف و منسجم برای تبادل دادههای مکانی میان نهادهای حاکمیتی، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی، شرکت ملی پست، مرکز آمار ایران و SDI سازمان نقشهبرداری کشور عنوان کرد.
به گفته وی، با بارگذاری و به روز رسانی اطلاعات مکانی طرحهای توسعه و عمران شهری، دادههای مکانی این طرحها مستقیماً از طریق بستر GSB با سایر سامانههای ملی به اشتراک گذاشته میشود و از بروز مغایرتها در محدوده، حریم و ضوابط کاربری اراضی شهرها جلوگیری خواهد شد.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دادههای توصیفی طرحهای توسعه و عمران باید از طریق فرم ایجاد شده در این سامانه تکمیل شود.
وی در بیان تفاوت این دو سامانه که در بستر سینام فعالیت دارند، گفت: سامانه یکپارچه اطلاعات توصیفی طرحهای توسعه و عمران، برای گردآوری و ساماندهی دادههای توصیفی طرحها طراحی شده است؛ از جمله مشخصات کلی شهر، تاریخ تصویب طرحها، دستگاههای همکار، محدودههای قانونی و اطلاعات پایه متنی که هدف آن، تجمیع دادههای غیرفضایی و فراهمسازی امکان تحلیل مدیریتی و تصمیمسازی مبتنی بر دادههای ساختاری است.
نیکخواه افزود: سامانه اطلاعات مکانی طرحهای جامع و تفصیلی به نقشهها و دادههای مکانی رقومی (GIS) میپردازد و شامل لایههای محدوده و حریم، کاربری اراضی، شبکه معابر، پهنهبندی تراکم ساختمانی و ضوابط تراکمی است. دادههای این سامانه مبنای استعلامات مکانی در سامانههای ملی از جمله «پنجره واحد زمین» قرار میگیرد و باید با استاندارد قالب پایگاه داده مکانی (Template Base Data – Geo Personal) و قالب کارتوگرافی مصوب بارگذاری شوند.
وی تصریح کرد: اداراتکل راه و شهرسازی استانها موظفاند ضمن تعیین نمایندگان استانی حوزه شهرسازی و ارسال مشخصات آنها به مرکز فناوری و امنیت فضای مجازی وزارت راه و شهرسازی جهت ایجاد حساب کاربری در سامانه، مجموعه اقداماتی به صورت منظم و مستمر انجام بدهند.
به گفته مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، این مجموعه اقدامات شامل؛ بارگذاری و به روزرسانی محدوده و حریم مصوب شدههای استان و تغییرات احتمالی آنها، تهیه و بارگذاری اطلاعات مکانی طرحهای جامع و تفصیلی با رعایت استانداردهای تولید دادههای مکانی و قالب کارتوگرافی ابلاغی، درج ضوابط تراکمی ذیل لایه تراکم ساختمانی و ثبت دادههای توصیفی طرحها در سامانه یکپارچه اطلاعات توصیفی طرح های توسعه و عمران است.
نیکخواه گفت: معاونت شهرسازی و معماری با اجرای این طرح در مسیر تحقق مدیریت دادهمحور و شفاف در نظام برنامهریزی شهری گام برمیدارد. فراهمسازی دسترسی برخط به دادههای مکانی و توصیفی طرحهای توسعه و عمران، گامی اساسی در جهت ارتقای هماهنگی بیننهادی، تسهیل نظارت و جلوگیری از تصمیمگیریهای متعارض در سطوح محلی و ملی به شمار میرود.
منبع: وزارت راه و شهرسازی