باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حاجیلری گفت: شامگاه سه شنبه ۱۵ مهر ماه، گزارش مفقود شدن ۳ مرد جوان در منطقه جنگلی ارتفاعات ناهارخوران، حدفاصل منطقه چشمه باران و کلبه مهتاب از طریق تماس‌های مردمی به هلال احمر اعلام شد.

او افزود:با هماهنگی پلیس بلافاصله یک تیم از پایگاه زیارت شهرستان گرگان برای پیدا کردن این ۳ جوان اعزام شدند.

حاجیلری ادامه داد: ۳ مرد جوان که از ساعت ۱۵ مفقود شده بودند همزمان با رسیدن نیرو‌های امدادی به منطقه جنگلی مسیر خود را پیدا کرده و توسط نیرو‌های امدادی به پایین دست انتقال یافتند.

منبع: هلال احمر گلستان