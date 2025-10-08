باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حاجیلری گفت: شامگاه سه شنبه ۱۵ مهر ماه، گزارش مفقود شدن ۳ مرد جوان در منطقه جنگلی ارتفاعات ناهارخوران، حدفاصل منطقه چشمه باران و کلبه مهتاب از طریق تماسهای مردمی به هلال احمر اعلام شد.
او افزود:با هماهنگی پلیس بلافاصله یک تیم از پایگاه زیارت شهرستان گرگان برای پیدا کردن این ۳ جوان اعزام شدند.
حاجیلری ادامه داد: ۳ مرد جوان که از ساعت ۱۵ مفقود شده بودند همزمان با رسیدن نیروهای امدادی به منطقه جنگلی مسیر خود را پیدا کرده و توسط نیروهای امدادی به پایین دست انتقال یافتند.
منبع: هلال احمر گلستان