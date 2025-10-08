باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی قربانی در پنجمین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر خوزستان، معاون امور دهیاریهای کشور با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی این استان در نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته، گفت: حجم طرحهای عمرانی استان نسبت به دولت قبل، دو و نیم برابر افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین یکهزار و ۱۵۰ میلیارد تومان برای احداث نیروگاههای خورشیدی در دهیاریها تخصیص یافته که میتواند ماهانه تا ۳۰۰ میلیون تومان برای هر دهیاری درآمدزایی کند.
قربانی در ادامه با مقایسه عملکرد دولت حاضر با ادوار گذشته، اظهار داشت: حجم پروژههای عمرانی استان خوزستان نسبت به دولت قبل، ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میگوید: این افزایش بودجه در چارچوب برنامهای جامع از سوی دولت برای شتاببخشی به پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختها صورت گرفته است.
وی در همین رابطه از واریز مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب دهیاریها و شهرداریهای کشور در یک ماه گذشته و تخصیص اعتباری کلان به میزان یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان (۱،۱۵۰ میلیارد تومان) برای احداث نیروگاههای خورشیدی در دهیاریها خبر داد.
قربانی در تشریح اهداف و مزایای این طرح ملی گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، راهاندازی این نیروگاهها میتواند ماهیانه تا ۳۰۰ میلیون تومان برای هر دهیاری، درآمد پایدار ایجاد کند. هدف نهایی ما از این اقدام، حرکت رو به جلو به سمت خودکفایی کامل مالی دهیاریها و تقویت اقتصاد محلی است.
تأکید بر توسعه پایدار روستایی و ضرورت توقف روند مهاجرت
این مقام مسئول با اشاره به پیامدهای نگرانکننده کاهش جمعیت روستایی، بر ضرورت بازنگری و تمرکز جدی بر برنامهریزی برای توسعه و اشتغال در روستاها تأکید کرد.
وی با استناد به دادههای مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: سهم جمعیت روستایی کشور از حدود ۷۵ درصد در شصت سال گذشته، به کمتر از ۲۵ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این آمار، زنگ خطری است که لزوم توجه فوری به توسعه روستایی را بیش از پیش نمایان میسازد.
روستاها، محور توسعه پایدار کشور
علی قربانی در پایان سخنان خود، روستاها را «قاعده و بنیان نظام سکونتگاهی کشور» خواند و اظهار داشت: تحقق توسعهای همهجانبه و پایدار، تنها در صورتی ممکن است که از روستاها آغاز شود. راهبرد کلان ما، توانمندسازی جوامع محلی از طریق آموزش و واگذاری کار به دست خود مردم، با بهرهگیری از ظرفیت بینظیر چهل هزار دهیاری و صد و بیست هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی کشور است.
پنجمین دوره نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر استان خوزستان از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ مهرماه در محل نمایشگاههای بینالمللی استان واقع در کیانپارس اهواز دایر خواهد بود.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتها، تولیدات و دستاوردهای جوامع روستایی و عشایری استان، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای علاقهمندان، فعالان حوزه توسعه روستایی، گردشگران و عموم مردم خواهد بود.
برپایی این رویداد فرهنگی ـ اقتصادی، فرصتی مغتنم برای آشنایی با سبک زندگی، صنایعدستی، محصولات کشاورزی، خوراکیهای سنتی و هنرهای بومی اقوام مختلف خوزستانی و تقویت اقتصاد محلی و حفظ میراث فرهنگی استان فراهم میآورد.
منبع صدا و سیما