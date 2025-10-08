باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز ۱۶ مهر، شاخص کیفیت هوا براساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۶۵، پادادشهر اهواز ۱۶۸، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۲، سوسنگرد ۱۶۳، هویزه ۱۵۸ و بهبهان ۱۴۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
وی افزود: همچنین طبق این شاخص هوای شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، شادگان، آبادان، خرمشهر و ماهشهر در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بنا بر شاخص ۲.۵ میکروگرم، در این مدت هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «قابل قبول» یا «پاک» نبوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
منبع صدا و سیما