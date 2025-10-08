فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری اعضای باند متخلفان شکار غیرمجاز در مناطق چهارگانه استان و کشف لاشه پنج رأس حیوان وحشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد زندی گفت: در روز‌های اخیر بر اساس رصد و پایش نیرو‌های یگان مشخص شد گروهی از متخلفان با استفاده از موتورسیکلت‌های تریل سنگین ۲۵۰ سی سی فاقد پلاک و قاچاق وارد مناطق چهارگانه تحت حفاظت شدند و با تعقیب و گریز گونه‌های حیات وحش، آنها را به سمت شکارچیان مسلح هدایت و اقدام به شکار غیرمجاز می‌کردند.

وی با بیان اینکه با توجه به توان بالای این موتورسیکلت‌ها، متخلفان در چند نوبت از دست نیرو‌های محیط بان متواری شده بودند، افزود: شب گذشته (۱۵ مهرماه) در جریان عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست و پلیس امنیت، سه نفر از این افراد مجدداً به منطقه مراجعه کردند که یکی از آنان دستگیر شد و دو نفر دیگر متواری شدند.

زندی ادامه داد: پس از شناسایی هویت متخلفان و با دستور مقام قضایی، مأموران به مخفیگاه آنان ورود کردند و در بازرسی انجام شده لاشه پنج حیوان شکارشده شامل چند رأس کل، قوچ و احتمالاً یک رأس آهو، سه قبضه سلاح شکاری، یک قبضه سلاح قاچاق، دو دستگاه موتورسیکلت تریل سنگین، دو عدد دوربین چشمی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: متهمان دستگیرشده پس از تفهیم اتهام برای طی مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند و پرونده در حال بررسی قضایی است.

زندی در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیرو‌های انتظامی و قضایی به صورت مستمر مناطق حفاظت شده را پایش می‌کنند و با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد قاطع خواهد کرد.

منبع: اداره کل محیط زیست استان تهران

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، شکارچیان غیرمجاز
خبرهای مرتبط
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
قصه‌گویی محیطبانان در یک مهد کودک در تهران
اصلاح قانون استفاده محیط‌بانان از سلاح به کجا رسید؟
شهادت محیط‌بان پارک ملی گلستان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
صد در صد با محیط بانا بستن و یه باند تشکیل دادن والا اینهمه شکار کار هیشکی نمیتونه باشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
تبریک به محیط بانا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اینهمه مرغ و بوقلمون و کبک و بلدرچین تو بازار ریخته میرن سراغ همین چند تا حیوون وحشی که داریم
۰
۱
پاسخ دادن
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید