فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری اعضای باند متخلفان شکار غیرمجاز در مناطق چهارگانه استان و کشف لاشه پنج رأس حیوان وحشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد زندی گفت: در روز‌های اخیر بر اساس رصد و پایش نیرو‌های یگان مشخص شد گروهی از متخلفان با استفاده از موتورسیکلت‌های تریل سنگین ۲۵۰ سی سی فاقد پلاک و قاچاق وارد مناطق چهارگانه تحت حفاظت شدند و با تعقیب و گریز گونه‌های حیات وحش، آنها را به سمت شکارچیان مسلح هدایت و اقدام به شکار غیرمجاز می‌کردند.

وی با بیان اینکه با توجه به توان بالای این موتورسیکلت‌ها، متخلفان در چند نوبت از دست نیرو‌های محیط بان متواری شده بودند، افزود: شب گذشته (۱۵ مهرماه) در جریان عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست و پلیس امنیت، سه نفر از این افراد مجدداً به منطقه مراجعه کردند که یکی از آنان دستگیر شد و دو نفر دیگر متواری شدند.

زندی ادامه داد: پس از شناسایی هویت متخلفان و با دستور مقام قضایی، مأموران به مخفیگاه آنان ورود کردند و در بازرسی انجام شده لاشه پنج حیوان شکارشده شامل چند رأس کل، قوچ و احتمالاً یک رأس آهو، سه قبضه سلاح شکاری، یک قبضه سلاح قاچاق، دو دستگاه موتورسیکلت تریل سنگین، دو عدد دوربین چشمی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: متهمان دستگیرشده پس از تفهیم اتهام برای طی مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند و پرونده در حال بررسی قضایی است.

زندی در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیرو‌های انتظامی و قضایی به صورت مستمر مناطق حفاظت شده را پایش می‌کنند و با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد قاطع خواهد کرد.

منبع: اداره کل محیط زیست استان تهران