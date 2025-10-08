فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که در یک حمله هوایی عضو ارشد و طراح برجسته حملات گروهی مرتبط با القاعده کشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که یک حمله هوایی در حومه ادلب در شمال سوریه انجام داده که به کشته شدن محمد عبدالوهاب الاحمد منجر شده است. سنتکام او را یک طراح برجسته حملات و عضو گروهی که مرتبط با القاعده است، توصیف کرد.

سنتکام در بیانیه خود اعلام کرد که این عملیات در ۲ اکتبر جاری انجام شده و یک پایگاه وابسته به این گروه را در شمال کشور هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده است که نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه همچنان آماده هستند تا تلاش‌های تروریست‌ها برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای حملات را خنثی کنند.

سنتکام اعلام کرد که هدف قرار دادن الاحمد در چارچوب عملیات‌های مستمر علیه سازمان‌های تروریستی که تهدیدی برای منافع آمریکا و متحدانش هستند، انجام شده است.

محمد عبدالوهاب الاحمد یکی از سرکردگان برجسته گروه  انصار الاسلام است؛ این گروه یک سازمان تندرو است که در شمال سوریه فعال بوده و ارتباطات فکری و سازمانی با القاعده دارد.

سازمان انصار الاسلام در سال ۲۰۱۴ در سوریه تاسیس شد و عمدتا در حومه‌های ادلب و حماه فعال است. این گروه در سال ۲۰۱۸ به اتاق عملیات  و حرض المومنین پیوسته بود. این سازمان همچنین ریشه‌هایی در عراق دارد، جایی که در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک گروه سلفی جهادی در کردستان عراق تاسیس شد.

منبع: تلویزیون سوریه

برچسب ها: تحولات سوریه ، گروه القاعده
خبرهای مرتبط
توافق وزیر دفاع جولانی و قسد برای آتش بس در شمال و شمال شرقی سوریه
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
پس از تشدید درگیری‌های مرگبار
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
نمیخوان بغدادی و بن لادن رقیب داشته باشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حتما مهره سوخته سیا وموساد بوده از اینها فرمان برداری نمی‌کرد کشتند
۰
۰
پاسخ دادن
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است