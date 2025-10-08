فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که در یک حمله هوایی عضو ارشد و طراح برجسته حملات گروهی مرتبط با القاعده کشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که یک حمله هوایی در حومه ادلب در شمال سوریه انجام داده که به کشته شدن محمد عبدالوهاب الاحمد منجر شده است. سنتکام او را یک طراح برجسته حملات و عضو گروهی که مرتبط با القاعده است، توصیف کرد.

سنتکام در بیانیه خود اعلام کرد که این عملیات در ۲ اکتبر جاری انجام شده و یک پایگاه وابسته به این گروه را در شمال کشور هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده است که نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه همچنان آماده هستند تا تلاش‌های تروریست‌ها برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای حملات را خنثی کنند.

سنتکام اعلام کرد که هدف قرار دادن الاحمد در چارچوب عملیات‌های مستمر علیه سازمان‌های تروریستی که تهدیدی برای منافع آمریکا و متحدانش هستند، انجام شده است.

محمد عبدالوهاب الاحمد یکی از سرکردگان برجسته گروه انصار الاسلام است؛ این گروه یک سازمان تندرو است که در شمال سوریه فعال بوده و ارتباطات فکری و سازمانی با القاعده دارد.

سازمان انصار الاسلام در سال ۲۰۱۴ در سوریه تاسیس شد و عمدتا در حومه‌های ادلب و حماه فعال است. این گروه در سال ۲۰۱۸ به اتاق عملیات و حرض المومنین پیوسته بود. این سازمان همچنین ریشه‌هایی در عراق دارد، جایی که در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک گروه سلفی جهادی در کردستان عراق تاسیس شد.

منبع: تلویزیون سوریه