باشگاه خبرنگاران جوان - لبران جیمز، بهترین امتیازآور تاریخ اتحادیه بسکتبال (NBA)، به دلیل مصدومیت ادامه بازیهای پیشفصل لسآنجلس لیکرز را از دست داد. سایت ESPN خبر داد هدف اصلی این بازیکن آمادگی برای شروع فصل NBA است و به دلیل مصدومیت جزئی کنونی ترجیح داده است در رقابتهای پیشفصل حضور نداشته باشد.
او پیش از این در بازیهای پیشفصل مقابل فینیکس و گلدناستیت نیز غایب بود.
لبران جیمز ۴۰ساله چهار عنوان قهرمانی NBA را کسب کرده و فصل پیش رو بیستوسومین فصل حضورش در NBA خواهد بود که رکورد بیشترین تعداد بازی در لیگ بسکتبال آمریکا را به نام او خواهد کرد.
جیمز در حال حاضر با وینس کارتر که سال ۲۰۲۰ بازنشسته شد، در صدر جدول بیشترین حضور در این رقابتها قرار دارد.
لیکرز چهار بازی پیشفصل دیگر را پیش رو دارد. این باشگاه لسآنجلسی در نخستین دیدارش در فصل جدید رقابتهای NBA در خانه مقابل گلدناستیت وریرز روبهرو خواهد شد.