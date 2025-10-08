ستاره باتجربه لس‌آنجلس لیکرز به دلیل مصدومیتش ادامه بازی‌های لیکرز در پیش‌فصل را از دست داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - لبران جیمز، بهترین امتیازآور تاریخ اتحادیه بسکتبال (NBA)، به دلیل مصدومیت ادامه بازی‌های پیش‌فصل لس‌آنجلس لیکرز را از دست داد. سایت ESPN خبر داد هدف اصلی این بازیکن آمادگی برای شروع فصل NBA است و به دلیل مصدومیت جزئی کنونی ترجیح داده است در رقابت‌های پیش‌فصل حضور نداشته باشد.

او پیش از این در بازی‌های پیش‌فصل مقابل فینیکس و گلدن‌استیت نیز غایب بود.

لبران جیمز ۴۰ساله چهار عنوان قهرمانی NBA را کسب کرده و فصل پیش رو بیست‌وسومین فصل حضورش در NBA خواهد بود که رکورد بیشترین تعداد بازی در لیگ بسکتبال آمریکا را به نام او خواهد کرد.

جیمز در حال حاضر با وینس کارتر که سال ۲۰۲۰ بازنشسته شد، در صدر جدول بیشترین حضور در این رقابت‌ها قرار دارد.

لیکرز چهار بازی پیش‌فصل دیگر را پیش رو دارد. این باشگاه لس‌آنجلسی در نخستین دیدارش در فصل جدید رقابت‌های NBA در خانه مقابل گلدن‌استیت وریرز روبه‌رو خواهد شد.

برچسب ها: بسکتبال nba ، بسکتبال آمریکا
خبرهای مرتبط
بازگشت ستاره NBA به تیم سابقش
واکنش خبرساز لبران جیمز پس از تمدید قرارداد دانچیچ با لیکرز
شوتینگ‌گارد سابق بروکلین نتس با پیراهن استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
آخرین اخبار
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است