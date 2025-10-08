باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد رولبال با حضور ۹ تیم از فردا شروع نی شود و تیم های مدعی به رقابت با یکدیگر می پردازند.
در این دور۹ تیم از استانهای تهران ( ۲ تیم)، تیم هرمان تهران، تیم راگا تهران، تیم هیئت اسکیت استان کردستان، تیم هیئت اسکیت استان مازندران، تیم شهید منصوری فلاورجان اصفهان، تیم ویوا آذربایجان شرقی، تیم هیئت اسکیت استان خراسان جنوبی، تیم مهر آذین خوزستان و تیم اردکان یزد حضور دارند که رقابتهای خود را از صبح فردا آغاز کرده و به مدت ۲ روز هم به این رقابت ادامه میدهند.
این در حالی است که طبق برنامهریزی انجام شده روز نخست به برگزاری رقابتهای مقدماتی اختصاص دارد و در روز دوم و پایانی نیز چهار تیم برتر مرحله نیمهنهایی برای کسب جایگاههای اول تا سوم به رقابت خواهند پرداخت.