مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: طی سه سال گذشته بخش عمده‌ای از گاردریل‌ها با نیوجرسی جایگزین شده، تابلو‌ها و خط‌کشی‌ها نوسازی شده و تصادفات در محور‌های پرخطر کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران درباره ایمن‌سازی بزرگراه‌های پایتخت گفت: شرایط ایمنی بزرگراه‌های تهران در سه سال پیش در وضعیت بسیار نامناسب و اسفناکی بود. یکی از فاکتور‌های بسیار جدی که در حوزه حمل و ترافیک به عنوان یک مسئولیت دنبال می‌شود، ارتقای ایمنی ترافیکی شهر است.

وی با بیان اینکه تصادفاتی که در بزرگراه‌ها رخ می‌دهد عمدتا شدیدتر از سایر معابر است، اظهار کرد: باید بزرگراه‌های تهران تجهیزات لازم را برای پاسخگویی به این اتفاقات داشته باشند. یکی از بزرگ‌ترین معضلات ایمنی بزرگراه‌ها بی توجهی به گاردریل بود.

گلشنی ادامه داد: گاردریل‌های کنار بزرگراه‌ها وضعیت خوبی نداشتند و وقتی تصادفی صورت می‌گرفت بدون رسیدگی در همان حالت باقی می‌ماند. طی ۳ سال گذشته و با توجهی که شهردار تهران به این مقوله داشت، اعتبار مناسبی در این زمینه اختصاص داده شد و توانستیم بخش زیادی از بزرگراه‌های سطح شهر تهران را از بعد گاردریل‌ها ایمن کنیم؛ مثلاً در بزرگراه آزادگان حدود ۲ سال کار جدی انجام شد. عمده گاردریل‌ها با نیوجرسی تعویض شد و بخش زیادی از تصادفات تهران که در بزرگراه آزادگان به عنوان یکی از پر تصادف‌ترین بزرگراه شهر تهران اتفاق می‌افتاد را کاهش داد.

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به نوسازی تابلو‌های سطح شهر خاطرنشان کرد: نوسازی تابلو‌های بزرگراهی نیز در برنامه کاری سازمان ترافیک قرار گرفت. در حوزه علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی مثل جناقی‌ها و استوانه‌ها با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک و معاونین ترافیک مناطق ۲۲ گانه ایمن سازی خوبی اجرا شد که باید مستمر باشد. این اقدامات تمام کننده نیستند و به جهت تصادفات و استهلاکی که تابلو‌ها دارند باید دائماً این طرح‌های ایمنی و تجهیزات نوسازی بشوند.

وی عنوان کرد: خط کشی بزرگراه‌ها نیز از دیگر موارد ایمن سازی است که خط‌کشی‌هایی که اصطلاحا به آن علائم افقی هم می‌گوییم و نوشتار‌هایی که در بزرگراه‌ها یا حتی معابر نصب می‌شود کمک شایانی در تعیین خط کرده و از تصادفات که در شب اتفاق بیفتد جلوگیری می‌کند؛ بنابراین با خط کشی مستمر بزرگراه‌ها از سوی سازمان ترافیک ارتقای ایمنی بزرگراه‌ها را شاهد هستیم.

گلشنی با اشاره به اختصاص بودجه برای توسعه این طرح گفت: کاری که امسال اضافه بر تمام فعالیت‌ها صورت گرفت این بود که ردیف‌های مشخص اعتباری تحت عنوان ایمن‌سازی بزرگراه‌ها برای مناطقی که دارای بزرگراه‌های اصلی بودن اختصاص داده شد. مناطق در حال حاضر به صورت قرارداد‌های کلی مشکلات بزرگراهی را مرتفع می‌کنند.

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: فقط در طرح استقبال از مهر حدود ۱۲۰۰ کیلومتر علائم افقی را توسعه دادیم؛ یعنی بحث خط‌کشی‌ها را در سطح بزرگراه‌ها و شبکه معابر داشتیم که تاثیر جدی در ارتقای ایمنی و المان زیبایی در شهر داشت. نواقص ۸۴۰ چراغ راهنمایی و رانندگی را برطرف کردیم. بالغ بر ۲۰۰۰ بشکه ترافیکی و به همین میزان استوانه در بزرگراه‌های سطح شهر تهران تعویض شد. سال گذشته درخصوص حفاظ‌های طولی نیز بیش از ۲۰۰ کیلومتر تبدیل وضعیت از گاردریل به نیوجرسی داشتیم که همه اینها باعث افزایش ایمنی بزرگراه‌ها شد.

