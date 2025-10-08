شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از ادای احترام زیبای دانش آموز ۸ساله نخبه نیشابوری" آنیسا تاتاری" به فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنیسا تاتاری که ۸ سال دارد و جزو نخبگان نیشابوری از نظر ورزشی، قرآنی، مرثیه خانی و دارنده ۷ مدال طلای ورزشی در رشته ژیملاستیک است، از همان بدو نونهالی علاقه خاصی به نیروی انتظامی داشت و آرزو داشت که در محل ستاد فرماندهی حاضر شود و از نزدیک باکار پلیس آشنا شود.امسال در هفته فراجا با هماهنگی قبلی توانست به همراه مادرش در ستاد فرماندهی حاضر و با استقبال گرم "سرهنگ حسین احمدی" فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور و دیگر همکارانش رو برو شد و شعری در وصف پلیس و توصیف پلیس به مناسبت هفته فراجا خواند.
"سرهنگ حسین احمدی" فرمانده محترم انتظامی شهرستان نیشابور ضمن خوش آمد گویی و تشکر به این دانش آموز نخبه نیشابوری گفت:خداوند را شاکریم که نسل آینده ما اکثرا جزو نخبگان هستند و اینچنین علاقه و شوق به نظام و انقلاب دارند. در پایان نیز هدیه ارزشمندی توسط فرماندهی به این دانش آموز نخبه اهدا شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برچسب ها: هفته فراجا ، دانش آموز نخبه ، سوژه خبری
