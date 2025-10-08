فرمانده کل سپاه تاکید کرد: هرگونه خطای محاسباتی دشمنان در خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر ایرانی، با پاسخی قاطع، فوری و کوبنده مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام تبریک سرلشکر پاسدار محمد پاکپور به‌مناسبت فرا رسیدن «روز نیروی دریایی سپاه» آمده است: در آستانه فرا رسیدن روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقام شامخ فرماندهان و رزمندگان شهید دفاع مقدس به ویژه قهرمانان حماسه جاودان ۱۶ مهر ۱۳۶۶ خلیج فارس، "شهیدان نادر مهدوی، بیژن گُرد، نصرالله شفیعی، غلامحسین توسلی، مهدی محمدی‌ها، خداداد آبسالان و مجید مبارکی" که با نبردی جانانه قدرت پوشالی استکبار جهانی را در هم شکستند و خلیج فارس را گورستان متجاوزین کردند، خاضعانه درود می‌فرستم.

در ادامه این پیام آمده است: این روز سترگ، نماد ایمان قوی، مقاومت هوشمند و اقتدار بازدارنده دریادلان غیور سپاه مقتدر مردمی است که با پیروی از فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، پرچم‌دار امنیت پایدار خلیج همیشه فارس، تنگه راهبردی هرمز و آب‌های پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هستند.

فرمانده کل سپاه در پیام خود آورده است: خدای بزرگ را شاکریم که امروز نیروی دریایی پرافتخار و راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکا به سرمایه انسانی متعهد و مؤمن، مدیریت جهادی و انقلابی و فناوری‌های بومی و پیشرفته در حوزه‌های نبرد سطحی، زیرسطحی، موشکی، پهپادی، الکترونیک و سایبری، در جایگاه یک قدرت راهبردی و بازدارنده بلامنازع قراردارد و با تفهیم اقتدار خود به دشمنان ایران و ایرانی، نویدبخش امنیت پایدار در این منطقه حساس و مهم است.

سرلشکر پاکپور در ادامه پیام خود تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ادامه راه درخشان و تمدن‌ساز شهیدان و تأسی به آموزه‌های مکتب الهام بخش مقاومت در چارچوب دکترین دفاعی ـ تهاجمی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی رزمی، اطلاعاتی و عملیاتی خود را در اوج نگاه داشته است و با صراحت به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و ایران عزیز و سربلند هشدار می‌دهد: هرگونه خطای محاسباتی آنان در خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر ایرانی، با پاسخی قاطع، فوری، کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی در پیام خود آورده است: بی‌تردید نیروی دریایی سپاه امروز نه تنها ضامن امنیت ملی و منطقه‌ای ایران اسلامی، بلکه پایه‌گذار نظم نوین دریایی مبتنی بر عدالت، اقتدار و استقلال ملت‌ها در برابر سلطه‌طلبی استکبار جهانی است.

در پایان این پیام آمده است: در این روز باافتخار، ضمن تبریک صمیمانه به سردار دریادار پاسدار تنگسیری، فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه، و تمامی فرماندهان، رزمندگان و دریادلان مؤمن این نیرو، توفیق روزافزون آنان را در اجرای مأموریت‌های خطیر و راهبردی تحت عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و هدایت‌های داهیانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از خداوند متعال طلب می‌نمایم.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: فرمانده کل سپاه ، خلیج فارس ، جزایر ایرانی ، دشمنان
