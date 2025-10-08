رئیس جمعیت هلال احمر از ثبت بیش از ۲۱ هزار حادثه طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در نشست خبری پیرامون گزارش عملکرد ۶ ماهه این نهاد امدادی، با اشاره به خدمات گسترده و دستاورد‌های ارزشمند این جمعیت، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلاش بی‌وقفه نیرو‌های ایثارگر و داوطلبان، توانسته‌ایم خدمات امدادی مؤثر و گسترده‌ای به مردم ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۱ هزار حادثه امدادرسانی شده است، افزود: از این تعداد، حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ حادثه مربوط به حوادث ترافیکی بوده که نشان‌دهنده نقش مهم هلال‌احمر در این حوزه است.

کولیوند ادامه داد: بیش از ۴۵۹ هزار نفر از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر در این مدت بهره‌مند شده‌اند که بیشترین حوادث مربوط به استان‌های مازندران، اصفهان و گلستان بوده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به میانگین ماهانه امدادرسانی‌ها گفت: ما هر ماه حدود ۳۵۰۰ حادثه را تجربه و امدادرسانی می‌کنیم که روزانه به طور میانگین ۱۱۵ حادثه را پوشش می‌دهد و ماهیانه نزدیک به ۷۶ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات ما بهره‌مند می‌شوند.

وی همچنین از تلاش‌های داوطلبان هلال‌احمر یاد کرد و گفت: حدود ۷۲ کاروان سلامت به مناطق کم برخوردار اعزام شده‌اند که بیش از ۱۴۳ هزار نفر از خدمات این کاروان‌ها بهره‌مند شدند. طرح نیابت نیز با حضور داوطلبان در بازدید از سالمندان و خانواده‌ها، موجب افزایش رضایتمندی جامعه هدف شده است.

کولیوند به بانک تجهیزات جمعیت اشاره کرد و افزود: در این مدت بیش از ۲۱ هزار مورد اقلام پزشکی، زیستی و زندگی به صورت امانت در اختیار داوطلبان و مراکز قرار گرفته و مورد استفاده قرار گرفته است.

وی درباره آموزش‌های ارائه شده خاطرنشان کرد: در این شش ماه، بیش از ۶۳ هزار نفر به طور مستقیم آموزش دیده‌اند و بالغ بر ۱۳ میلیون نفر نیز از آموزش‌های حضوری و مجازی بهره‌مند شده‌اند که نزدیک به ۷ میلیون نفر از این آموزش‌ها به صورت مجازی ارائه شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره توسعه مراکز توانبخشی و افزایش داوطلبان گفت: ما با تقویت مراکز توانبخشی، نزدیک به ۳۰۰ هزار خدمت توانبخشی به صورت مستمر ارائه کرده‌ایم و در این مدت ۴۰۰ هزار داوطلب جدید جذب شده است که تعداد کل داوطلبان را به حدود ۳ میلیون و ۹ هزار نفر رسانده‌ایم.

وی با اشاره به اهمیت اصحاب رسانه و مردم تأکید کرد: با همکاری و حمایت رسانه‌ها، امیدواریم بتوانیم آگاهی‌بخشی را افزایش دهیم و به پیشگیری از حوادث و افزایش مشارکت مردمی کمک کنیم.

کولیوند درباره استفاده از فناوری‌های نوین در امدادرسانی گفت:هوش مصنوعی، ربات‌های نجات و پهپاد‌ها اکنون در خدمت ما هستند و با نرم‌افزار لجستیکی پیشرفته می‌توانیم موقعیت، وضعیت سوخت و حتی وزن خودرو‌ها را به‌صورت لحظه‌ای رصد کنیم.

وی افزود:تیمی از متخصصان هوش مصنوعی در کنار جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کنند تا خدمات امدادی هوشمندتر و مؤثرتر شود.

کولیوند همچنین به همکاری‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر اشاره کرد و گفت: در ایام تهاجم اخیر، بیش از ۹۰ کشور پیام‌های همدردی و حمایت خود را ارسال کردند و کمک‌های زیادی برای مردم غزه جمع‌آوری شد.

وی با تأکید بر فداکاری نیرو‌های هلال‌احمر اعلام کرد: در ۶ ماه گذشته پنج نفر از همکاران ما به شهادت رسیدند و دو نفر نیز هنگام نجات جان یک بانوی گرامی، جان خود را از دست دادند. این نشان‌دهنده تعهد عمیق ما به خدمت‌رسانی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و رئیس‌جمهور، از جذب ۶ هزار نیروی جدید خبر داد و گفت: ۶۵۰ خودروی جدید به ناوگان لجستیکی اضافه شده و در حال نهایی کردن خرید ۱۵۰۰ خودرو و سه بالگرد مجهز هستیم.

وی تأکید کرد: آموزش‌های همگانی و جذب داوطلبان جدید در استان‌ها آغاز شده و این روند به توسعه خدمات هلال‌احمر کمک شایانی خواهد کرد.