طبق اعلام خبرنگار اتلتیک کاپیتان شیاطین سرخ از نقشی که روبن آموریم برایش در تیم در نظر گرفته ناراضی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برونو فرناندز بازیکنی کلیدی و تاثیرگذار در ترکیب شیاطین سرخ به شمار میآید. این ستاره پرتغالی فصل قبل بهترین بازیکن تیمش بود و در تابستان مورد توجه عربستانیها قرار داشت ولی با وجود پیشنهادهای وسوسهانگیز سه تیم الهلال، الاتحاد و النصر تصمیم گرفت که به حضورش در جمع شیاطین سرخ ادامه دهد. با این همه به نظر میرسد وضعیت برای این ستاره بزرگ در فصل جاری به خوبی پیش نمیرود.
بن یاکوبسن، روزنامهنگار سرشناس مجله اتلتیک، فاش کرد که برونو فرناندز از وضعیت کنونیاش تحت هدایت روبن آموریم احساس ناامیدی میکند. به گفته این روزنامهنگار، برونو فرناندز از نقش جدیدش به عنوان هافبک دفاعیتر در سیستم آموریم ناراضی است. از زمان آغاز هدایت آموریم تغییر پست فرناندز باعث شده است او از مناطق خطرناک و تأثیرگذار در حمله دور بماند و این موضوع روی عملکرد و نقشآفرینی او در ساخت بازی تأثیر منفی گذاشته است؛ اگر چه بین او و مربی پرتغالی هیچ اختلاف شخصی وجود ندارد.
این وضعیت فرناندز باعث شده است او به جدایی از منچستریونایتد و حضور در لیگ عربستان نزدیکتر شود.
منچستریونایتد در فصل جاری لیگ برتر انگلیس هم عملکرد خوبی نداشته است و از هفت بازیاش تنها ۱۰ امتیاز کسب کرده است و در رده جدول دهم ردهبندی قرار دارد. آرسنال با ۱۶ امتیاز در صدر جدول ردهبندی جای دارد.