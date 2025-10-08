طبق اعلام خبرنگار اتلتیک کاپیتان شیاطین سرخ از نقشی که روبن آموریم برایش در تیم در نظر گرفته ناراضی است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - برونو فرناندز بازیکنی کلیدی و تاثیرگذار در ترکیب شیاطین سرخ به شمار می‌آید. این ستاره پرتغالی فصل قبل بهترین بازیکن تیمش بود و در تابستان مورد توجه عربستانی‌ها قرار داشت ولی با وجود پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز سه تیم الهلال، الاتحاد و النصر تصمیم گرفت که به حضورش در جمع شیاطین سرخ ادامه دهد. با این همه به نظر می‌رسد وضعیت برای این ستاره بزرگ در فصل جاری به خوبی پیش نمی‌رود.

بن یاکوبسن، روزنامه‌نگار سرشناس مجله اتلتیک، فاش کرد که برونو فرناندز از وضعیت کنونی‌اش تحت هدایت روبن آموریم احساس ناامیدی می‌کند. به گفته این روزنامه‌نگار، برونو فرناندز از نقش جدیدش به عنوان هافبک دفاعی‌تر در سیستم آموریم ناراضی است. از زمان آغاز هدایت آموریم تغییر پست فرناندز باعث شده است او از مناطق خطرناک و تأثیرگذار در حمله دور بماند و این موضوع روی عملکرد و نقش‌آفرینی او در ساخت بازی تأثیر منفی گذاشته است؛ اگر چه بین او و مربی پرتغالی هیچ اختلاف شخصی وجود ندارد.

این وضعیت فرناندز باعث شده است او به جدایی از منچستریونایتد و حضور در لیگ عربستان نزدیک‌تر شود.

منچستریونایتد در فصل جاری لیگ برتر انگلیس هم عملکرد خوبی نداشته است و از هفت بازی‌اش تنها ۱۰ امتیاز کسب کرده است و در رده جدول دهم رده‌بندی قرار دارد. آرسنال با ۱۶ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی جای دارد.

برچسب ها: منچستریونایتد ، لیگ برتر انگلیس
خبرهای مرتبط
هری کین در رویای کسب توپ طلا
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است!
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
آخرین اخبار
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است!
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
کسب نخستین مدال نقره تاریخ هی‌بال ایران
نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند
صالحی پور به مقام چهارم یک ضرب رسید
۲ بازیکن ایرانی، شباب الاهلی را به دردسر انداختند
جدایی اوسمار پس از ثبت ۴گانه قهرمانی در تایلند
دیدار تدارکاتی پرسپولیس با عقاب‌
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
کسب ۳ نقره و ۳ برنز کمانداران ایرانی در مسابقات ارمنستان
ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد فوتبالیست‌های خارجی/ تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است
دوئل قهرمان ایرانی با پسرک شیرینی فروش
داوری: ساخت کمپ تیم‌های ملی بسکتبال از هفته آینده آغاز می‌شود
برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران اعلام شد
مورینیو: ۵ نفر از بازیکنانم اعتماد به نفس نداشتند
خسروی وفا: نگاه کمیته به روئینگ حمایتی است
پرسپولیس چهارمین تیم آسیا؛ سقوط ۱۳ پله‌ای استقلال
برگزاری نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران
دنیامالی: برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی شده است