سخنگوی یونیسف تاکید کرد که به دلیل ممانعت اسرائیل از ورود تجهیزات حیاتی، نوزادان نارس غزه مجبور به استفاده نوبتی از ماسک‌های اکسیژن شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظامیان رژیم تروریستی اسرائیل، صبح امروز چهارشنبه، ۳ بولدوزر بمب‌گذاری‌شده را با تن‌ها مواد منفجره منفجر کردند تا خانه‌های فلسطینیان در اطراف خیابان‌های المغربی و السلام در محله الصبره در جنوب شهر غزه را تخریب کنند.

همزمان، توپخانه رژیم تروریستی اسرائیل مناطق شرقی شهر غزه، شمال اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه و همچنین مناطق مرکزی و شمالی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را گلوله‌باران کرد.

جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل بار‌ها با انتقال دستگاه‌های انکوباتور (تجهیزات نگهداری نوزادان) از بیمارستانی تخلیه‌شده در شمال غزه مخالفت کرده است. این اقدام فشار را بر بیمارستان‌های شلوغ در جنوب افزایش داده است، به طوری که اکنون نوزادان تازه متولدشده مجبورند ماسک‌های اکسیژن را به اشتراک بگذارند.

الدر درباره مادرانی صحبت کرد که در راهرو‌های بیمارستان ناصر در جنوب غزه، با در آغوش گرفتن نوزادان خود صف کشیده‌اند. او گفت که کمبود شدید، مسئولان بیمارستان را مجبور کرده است تا دستگاه‌های اکسیژن و تخت‌ها را بین نوزادان نارس به اشتراک بگذارند، در حالی که این تجهیزات حیاتی هنوز در بیمارستان‌های تعطیل‌شده در شمال موجود هستند.

الدر در یک ارتباط ویدیویی از غزه به رویترز گفت: «ما تلاش کردیم انکوباتور‌ها را از یک بیمارستان تخلیه‌شده در شمال بیاوریم، اما (درخواست) چهار ماموریت برای به‌دست آوردن آن انکوباتور‌ها با مخالفت مواجه شد.» او به تجهیزاتی اشاره کرد که در حال حاضر در بیمارستان کودکان الرنتیسی (که در شهر غزه ویران شده) گیر کرده‌اند.

او در مورد بازدید خود از یک بیمارستان در جنوب نوار غزه افزود: در یکی از اتاق‌های بخش کودکان، سه کودک و سه مادر روی یک تخت بودند و تنها یک منبع اکسیژن وجود داشت. مادران نوبتی اکسیژن را می‌گرفتند تا هر کودک به مدت ۲۰ دقیقه از آن استفاده کند. این سطح از استیصالی است که مادران اکنون به آن رسیده‌اند. 

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل ۴۵ درصد از مجموع ۸۰۰۰ ماموریت بشردوستانه درخواستی در داخل غزه را از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، رد یا با مانع مواجه کرده است.

در همین راستا یونیسف خواستار تخلیه کودکان بیمار و نوزادان نارس باقی‌مانده در بیمارستان‌های شمال غزه شد. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته سه تن از این نوزادان را به بیمارستانی در جنوب منتقل کرد، اما گفت که یکی از آنها قبل از شروع ماموریت به شهادت رسید. این سازمان توضیح داد که تنها ۱۴ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان غزه به صورت جزئی فعال هستند.

منبع: المیادین

برچسب ها: کودکان فلسطینی ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
آخرین اخبار
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
انتقال حسین کارنیل، ستاره جوان افغان، به فوتبال اسپانیا
دیدار کاردار قطر با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
کمک‌های فوری دانمارک به زلزله‌زدگان افغانستان
خون شهدا از افغانستان تا غزه، پرچم عزت امت اسلامی را برافراشت + فیلم
محفل باشکوه انس با قرآن با حضور قاریان مهاجر افغانستانی + فیلم
صدور مجوز طالبان برای شرکت ازبکستانی در پروژه گازی افغانستان
هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی افغانستان
مالزی توقیف کشتی‌های جدید عازم به غزه را محکوم کرد
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
تأکید مالزی و پاکستان بر تعامل با طالبان در مبارزه با تروریسم
فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
تأکید رئیس طالبان بر اجرای شریعت و اطاعت از وی در نشست قندهار
اعزام تیم پهلوانی افغانستان به مسابقات بین‌المللی مصر
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
نخست وزیر قطر به مذاکرات آتش بس غزه در مصر می‌پیوندد
ابراز خوش‌بینی ترامپ نسبت به مذاکرات غزه
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
۲۲ کشته و ۳۶۹ هزار آسیب‌دیده در سیل تایلند