باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظامیان رژیم تروریستی اسرائیل، صبح امروز چهارشنبه، ۳ بولدوزر بمب‌گذاری‌شده را با تن‌ها مواد منفجره منفجر کردند تا خانه‌های فلسطینیان در اطراف خیابان‌های المغربی و السلام در محله الصبره در جنوب شهر غزه را تخریب کنند.

همزمان، توپخانه رژیم تروریستی اسرائیل مناطق شرقی شهر غزه، شمال اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه و همچنین مناطق مرکزی و شمالی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را گلوله‌باران کرد.

جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل بار‌ها با انتقال دستگاه‌های انکوباتور (تجهیزات نگهداری نوزادان) از بیمارستانی تخلیه‌شده در شمال غزه مخالفت کرده است. این اقدام فشار را بر بیمارستان‌های شلوغ در جنوب افزایش داده است، به طوری که اکنون نوزادان تازه متولدشده مجبورند ماسک‌های اکسیژن را به اشتراک بگذارند.

الدر درباره مادرانی صحبت کرد که در راهرو‌های بیمارستان ناصر در جنوب غزه، با در آغوش گرفتن نوزادان خود صف کشیده‌اند. او گفت که کمبود شدید، مسئولان بیمارستان را مجبور کرده است تا دستگاه‌های اکسیژن و تخت‌ها را بین نوزادان نارس به اشتراک بگذارند، در حالی که این تجهیزات حیاتی هنوز در بیمارستان‌های تعطیل‌شده در شمال موجود هستند.

الدر در یک ارتباط ویدیویی از غزه به رویترز گفت: «ما تلاش کردیم انکوباتور‌ها را از یک بیمارستان تخلیه‌شده در شمال بیاوریم، اما (درخواست) چهار ماموریت برای به‌دست آوردن آن انکوباتور‌ها با مخالفت مواجه شد.» او به تجهیزاتی اشاره کرد که در حال حاضر در بیمارستان کودکان الرنتیسی (که در شهر غزه ویران شده) گیر کرده‌اند.

او در مورد بازدید خود از یک بیمارستان در جنوب نوار غزه افزود: در یکی از اتاق‌های بخش کودکان، سه کودک و سه مادر روی یک تخت بودند و تنها یک منبع اکسیژن وجود داشت. مادران نوبتی اکسیژن را می‌گرفتند تا هر کودک به مدت ۲۰ دقیقه از آن استفاده کند. این سطح از استیصالی است که مادران اکنون به آن رسیده‌اند.

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل ۴۵ درصد از مجموع ۸۰۰۰ ماموریت بشردوستانه درخواستی در داخل غزه را از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، رد یا با مانع مواجه کرده است.

در همین راستا یونیسف خواستار تخلیه کودکان بیمار و نوزادان نارس باقی‌مانده در بیمارستان‌های شمال غزه شد. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته سه تن از این نوزادان را به بیمارستانی در جنوب منتقل کرد، اما گفت که یکی از آنها قبل از شروع ماموریت به شهادت رسید. این سازمان توضیح داد که تنها ۱۴ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان غزه به صورت جزئی فعال هستند.

منبع: المیادین