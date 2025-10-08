باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد مشایخی در جمع خبرنگاران در خصوص هفته نخست لیگ برتر بسکتبال و برتری مقابل گلنور اصفهان خاطرنشان کرد: بازی اول همیشه سخت است چراکه آنالیز خاصی از حریف نداریم و همه چیز در زمین مسابقه خلاصه می‌شود. برای برخی از بازیکنان ما این دیدار نخستین دیدار رسمی لیگ برتر بود و طبیعی است تا حدودی شرایط متفاوت باشد.

وی با تاکید بر اینکه تمرینات خوبی را سپری کرده‌ایم و تیم آماده حضور در هفته دوم است، گفت: همه بازیکنان باانگیزه‌ای مضاعف برنامه‌های کادر فنی را اجرا کرده و آماده هستیم در این هفته برابر پترونوین ماهشهر به میدان برویم. بدون شک در هفته دوم تیم شرایط به مراتب بهتری خواهد داشت و باید بازی به بازی پیش رفته و امتیاز‌های لازم را کسب کنیم تا وضعیت بهتری در پلی‌آف داشته باشیم.

این بازیکن طبیعت در واکنش به افتخارات این تیم در دو فصل اخیر گفت: انتظار و توقع از تیم بالاست و این تا حدودی شرایط روحی و روانی خاصی را بر تیم حاکم می‌کند، همه انتظار دارند نتایج قبل تکرار شود و ما هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا هواداران طبیعت را خوشحال کنیم. البته هنوز در ابتدای راه هستیم و بازیکنان به هماهنگی بیشتری نیاز دارند. ترکیب تیم ما یک ترکیب برنده است چراکه بازیکنان جوان و مستعدی را داری که با انرژی بالای خود در کنار بازیکنان باتجربه می‌توانند کار‌های بزرگی را رقم بزنند و این برای ما یک برگ برنده خواهند بود.

مشایخی تاکید کرد: با احترام به همه تیم‌ها، هیچ حریفی را دست کم نخواهیم گرفت و امیدواریم در هفته دوم نیز با برتری به خانه بازگردیم.

گفنتی است تیم بسکتبال طبیعت در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال در دیداری خارج از خانه به مصاف پترونوین ماهشهر می‌رود. این بازی روز پنجشنبه و از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.