بازیکن باتجربه طبیعت در آستانه هفته دوم لیگ برتر بسکتبال گفت: شرایط خوبی را سپری می‌کنیم و با تلفیقی از بازیکنان جوان و مستعد و باتجربه خودمان را برای این هفته آماده کرده‌ایم.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد مشایخی در جمع خبرنگاران در خصوص هفته نخست لیگ برتر بسکتبال و برتری مقابل گلنور اصفهان خاطرنشان کرد: بازی اول همیشه سخت است چراکه آنالیز خاصی از حریف نداریم و همه چیز در زمین مسابقه خلاصه می‌شود. برای برخی از بازیکنان ما این دیدار نخستین دیدار رسمی لیگ برتر بود و طبیعی است تا حدودی شرایط متفاوت باشد.

وی با تاکید بر اینکه تمرینات خوبی را سپری کرده‌ایم و تیم آماده حضور در هفته دوم است، گفت: همه بازیکنان باانگیزه‌ای مضاعف برنامه‌های کادر فنی را اجرا کرده و آماده هستیم در این هفته برابر پترونوین ماهشهر به میدان برویم. بدون شک در هفته دوم تیم شرایط به مراتب بهتری خواهد داشت و باید بازی به بازی پیش رفته و امتیاز‌های لازم را کسب کنیم تا وضعیت بهتری در پلی‌آف داشته باشیم.

این بازیکن طبیعت در واکنش به افتخارات این تیم در دو فصل اخیر گفت: انتظار و توقع از تیم بالاست و این تا حدودی شرایط روحی و روانی خاصی را بر تیم حاکم می‌کند، همه انتظار دارند نتایج قبل تکرار شود و ما هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا هواداران طبیعت را خوشحال کنیم. البته هنوز در ابتدای راه هستیم و بازیکنان به هماهنگی بیشتری نیاز دارند. ترکیب تیم ما یک ترکیب برنده است چراکه بازیکنان جوان و مستعدی را داری که با انرژی بالای خود در کنار بازیکنان باتجربه می‌توانند کار‌های بزرگی را رقم بزنند و این برای ما یک برگ برنده خواهند بود.

مشایخی تاکید کرد: با احترام به همه تیم‌ها، هیچ حریفی را دست کم نخواهیم گرفت و امیدواریم در هفته دوم نیز با برتری به خانه بازگردیم.

گفنتی است تیم بسکتبال طبیعت در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال در دیداری خارج از خانه به مصاف پترونوین ماهشهر می‌رود. این بازی روز پنجشنبه و از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

برچسب ها: بسکتبال ، لیگ برتر بسکتبال
خبرهای مرتبط
ستاره بسکتبال ایران روی زمین مانده است
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
شهرداری گرگان بازی افتتاحیه لیگ برتر بسکتبال ایران را با بُرد آغاز کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است!
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
آخرین اخبار
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است!
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
کسب نخستین مدال نقره تاریخ هی‌بال ایران
نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند
صالحی پور به مقام چهارم یک ضرب رسید
۲ بازیکن ایرانی، شباب الاهلی را به دردسر انداختند
جدایی اوسمار پس از ثبت ۴گانه قهرمانی در تایلند
دیدار تدارکاتی پرسپولیس با عقاب‌
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
کسب ۳ نقره و ۳ برنز کمانداران ایرانی در مسابقات ارمنستان
ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد فوتبالیست‌های خارجی/ تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است
دوئل قهرمان ایرانی با پسرک شیرینی فروش
داوری: ساخت کمپ تیم‌های ملی بسکتبال از هفته آینده آغاز می‌شود
برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران اعلام شد
مورینیو: ۵ نفر از بازیکنانم اعتماد به نفس نداشتند
خسروی وفا: نگاه کمیته به روئینگ حمایتی است
پرسپولیس چهارمین تیم آسیا؛ سقوط ۱۳ پله‌ای استقلال
برگزاری نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران
دنیامالی: برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی شده است