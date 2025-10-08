باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان غذا و دارو، شهرام شعیبی اظهار کرد: طبق ضوابط، عرضه هر نوع فرآورده‌ای که شکل دارویی دارد، در عطاری‌ها غیرقانونی است و مردم باید این اقلام را تنها از داروخانه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو تهیه کنند.

وی افزود: وظیفه اصلی عطاری‌ها، فروش گیاهان دارویی به‌صورت مفرد مانند ریشه، برگ، دانه یا گل گیاهان و مواد اولیه گیاهی استاندارد است.

شعیبی با اشاره به فعالیت برخی عطاری‌ها خارج از چارچوب قانون گفت: متأسفانه برخی واحد‌ها به جای عرضه گیاهان دارویی، اقدام به ترکیب، تجویز یا تبلیغ دارو‌های مختلف می‌کنند که این موضوع نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تأکید کرد: عطاری‌ها مجاز به ورود به حوزه درمان نیستند و حق فروش دارو‌های گیاهی ترکیبی، شیمیایی یا آماده را ندارند، رعایت دقیق قوانین در این حوزه برای پیشگیری از سوءاستفاده، حفظ سلامت جامعه و صیانت از اعتماد مردم ضروری است.