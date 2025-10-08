دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» در چهلمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ به تصویب رسید و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۶۷۸‏‏/۰۴ مورخ ۲۷‏‏/۵‏‏/۱۴۰۴ با موضوع ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری؛ در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» در چهلمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱‏‏‏‏/۷‏‏‏‏/۱۴۰۴ به تصویب رسید.

براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتباری توسعه ای بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد اقدام می کند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه ای نیز در این دستورالعمل معادل چهارصد هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

مؤسسه اعتباری توسعه ای در چارچوب اهداف مقرر این دستورالعمل مجاز به فعالیت در یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن است.

همچنین براساس دستورالعمل مؤسسه اعتباری توسعه ای مجاز به انجام عملیات و فعالیت های (ریالی و ارزی) صدور گواهی سپرده خاص، سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در بخش تخصصی فعالیت در راستای تامین مالی پروژه ها و درچارچوب ضوابط بانک مرکزی،تاسیس و مشارکت در شرکتهای با فعالیت بانکی طبق ضوابط بانک مرکزی به استثنای موارد غیر مجاز مقرر در ماده ۸ این دستور العمل، دریافت کمک های مالی و یا تسهیلات و اعتبارات خارجی از سازمان ها و نهادهای مالی و توسعه ای بین المللی، دریافت کمک های مالی و یا اعتبار از دولت شرکت های دولتی صندوق توسعه ملی، مؤسسات عمومی، غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط؛ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه و استفاده از سایر ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در بخش تخصصی فعالیت، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در بخش تخصصی فعالیت، اعطای انواع خطوط اعتباری فاینانس ریفاینانس و ... در بخش تخصصی فعالیت، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در بخش تخصصی فعالیت، انتشار فروش و تضمین انواع اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت و صکوک در بخش تخصصی فعالیت، افتتاح و نگهداری حساب قرض الحسنه جاری صرفا برای ذینفع و ارایه خدمات دریافت پرداخت و نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی صرفاً در زمینه فعالیت توسعه ای مؤسسه اعتباری توسعه ای است.

بر این اساس بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏/۵‏‏‏‏/۱۳۹۶ به واحدهای مرتبط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگ‌های لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آورند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، موسسات اعتباری
خبرهای مرتبط
حذف چهار صفر از پول ملی؛ احیای جایگاه ریال یا تغییرات ظاهری؟
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتباری سرپرستان دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه ابلاغ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید توسط دست متخصصان داخلی
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
سامانه املاک و اسکان تنها سامانه احراز آدرس می‌شود
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
رشد تولید و رکوردشکنی در صادرات نفت
قیمت گذاری تکلیفی یارانه‌ای سوخت اصلی‌ترین چالش صنعت حمل‌ونقل
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۳۶ همت گذشت
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
آخرین اخبار
تعمیرات ۵ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید توسط دست متخصصان داخلی
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۳۶ همت گذشت
رشد تولید و رکوردشکنی در صادرات نفت
سامانه املاک و اسکان تنها سامانه احراز آدرس می‌شود
قیمت گذاری تکلیفی یارانه‌ای سوخت اصلی‌ترین چالش صنعت حمل‌ونقل
دمای هوا در نواحی شمال پایان هفته گرم می‌شود
تولید صنایع افزایش یافت/ زارعی سخنگوی وزارت صمت شد
سکه تمام در پیش فروش مرکز مبادله ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان فروخته شد
بی تأثیری افزایش نرخ ارز مرکز مبادله بر توسعه صادرات+ فیلم
دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتباری سرپرستان دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه ابلاغ شد
بحران جهانی مسکن/ ۱۲۳ میلیون نفر قربانی جنگ، بی ثباتی و تغییرات اقلیمی در ۲۰۲۴
بیمه تکمیلی حوادث طبیعی آماده عرضه است
افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن در مناطق جنوب تهران+ فیلم
نرخ تعرفه مشاوران املاک تهران مشخص شد
دولت از دوام جامعه عشایری حمایت کند
استاندارد‌های ملی صنعت خودرو اصلاح شد
الزامات جدید شهرسازی همزمان با تحولات جهانی و بحران‌های اقلیمی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴
پایانه‌های تخم گذار ساماندهی می‌شوند
محیط زیست و سکونتگاه‌های انسانی دو روی سکه‌اند
سرانه مصرف آب خانوار‌های تهرانی در نیمه نخست امسال کاهش یافت
پایان تعمیرات اساسی ۲۹ سکوی پارس جنوبی
شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد/ واحدهای مسکونی سوداگران با کاهش قیمت روبرو شد+فیلم