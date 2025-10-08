باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی رنجبر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تلاش ما این بوده که برای مفاخر هنری شیراز بزرگداشت نداشته باشیم، بلکه هفته فرهنگی هنری تدارک دیده شود.

او با بیان اینکه ویژه برنامه‌های امسال هفته فرهنگی هنری حافظ در ساحت جهانی با هماهنگی مرکز حافظ شناسی تحت عنوان نشست‌های علمی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: نکوداشت حضرت حافظ با بازگشایی نمایشگاه خوشنویشی توسط انجمن خوشنویسان در نگارخانه سرو در ۱۸ مهرماه آغاز می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از حضور وزیر فرهنگ در آیین یادروز حافظ در شامگاه ۱۹ مهرماه خبر داد و افزود: شب‌های غزل، شعرخوانی و عقل و عشق در گذر حافظ نیز پیش‌بینی شده است.

رنجبر، اجرای اپرای عروسکی حافظ توسط بهروز غریب‌پور را شاهکار هفته هنری فرهنگی حافظ عنوان کرد که به مدت سه شب از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه روی صحنه می‌رود.

او همچنین گلباران آرامگاه در صبح روز ۲۰ مهرماه و اجرای نمایش برخوان به مدت ۵ روز هم با کارگردانی استاد بخشی‌زداه از دیگر برنامه‌های هفته فرهنگی هنری حافظ اعلام کرد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه خرده رویدادها، فرهنگ ساز هستند، گفت: رویداد‌های بزرگ در مقیاس شهری نیز هویت ساز است.

محمدعلی چوبینی با تصریح بر این نکته که ایران را به شیراز می‌شناسند و یک رأس بین‌المللی بودن این کلانشهر هم به حافظ باز می‌گردد که بر کسی پوشیده نیست، افزود: برگزاری محفل ساحت غزل در محلات، نشست حافظ و غزل خوانی در ۸ فرهنگسرا، اجرای شیرازنگار با محوریت حافظ و باجرای ورکشاپ با حضور اساتید هنرمند در ۱۰ منطقه شهر در محیط‌های باز شهری، تور‌های شیرازگردی در مناطق کم‌برخودار از ۲۰ تا ۲۵ مهر، رونمایی از پویش ملی جمع آوری عکس شهروندان با آرامگاه حافظ، اجرای رویداد سمفونی شیراز ساخته کارن همایونفر در ۵ سانس در تالار حافظ از ۲۳ تا ۲۵ و برگزاری پیاده روی بزرگ خانوادگی در ۲۵ مهرماه در بزرگراه مهندسین را از ویژه برنامه‌هایی برشمرد که توسط سازمان متبوع به مناسبت هفته فرهنگی هنری حافظ اجرایی می‌شوند.

او تاکید کرد که بالا بردن سبد مصرف فرهنگی و هنری شهروندان از اولویت ما در شهرداری شیراز است.

مدیر مرکز حافظ شناسی و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز نیز در ادامه این نشست بیان کرد: ۳۰ سال است که این مرکز راه‌اندازی شده و فعالیت‌های حوزه حافظ را دنبال کرده است.

سعید حسام‌پور با بیان اینکه موضوع محوری هفته فرهنچی هنری حافظ در سال گذشته «سیمای حافظ در گستره جغرافیایی ایران» بود، گفت: برای تداوم این مسیر در سال جاری، موضوع هفته فرهنگی و هنری حافظ را «سیمای جهانی حافظ» اعلام کردیم.

او به سخنرانان نشست‌های علمی حافظ شناسی اشاره و خاطرنشان کرد: اساتیدی همچون؛ حجت‌الله ایوبی استاد دانشگاه تهران سخنرانی با موضوع «حافظ و دیپلماسی معنا»، بهادر باقری استاد دانشگاه خوارزمی تهران سخنرانی با موضوع «جایگاه حافظ در چین و ژاپن»، مهری باقری استاد دانشگاه تبریز سخنرانی با موضوع «تاثیر حافظ در کشور‌های ترک زبان»، فریده پور گیو استاد دانشگاه شیراز سخنرانی با موضوع «حافظ در گستره ادبیات جهان»، مهدی زمانیان استاد دانشگاه شیراز سخنرانی با موضوع «حافظ در دیوان شرقی غربی گوته و تاثیر آن بر شاعران آلمانی»، بلرام شکلا استاد دانشگاه دهلی و رایزن فرهنگی هند در ایران سخنرانی با موضوع «حضور حضرت حافظ در سرزمین هندوستان» و حسین کیانی استاد دانشگاه شیراز سیمای سخنرانی با موضوع «حافظ در رمان معاصر عربی» خواهند داشت.

مدیر مرکز حافظ شناسی اضافه کرد: امسال با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز حافظ شناسی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و ... اجلاس بین‌المللی ایران شناسان ۲۴ تا ۲۷ آبان‌ماه در کشور برگزار می‌شود که دو روز این اجلاس در شیراز خواهد بو‌د و در آنجا هم به نقش و حافظ، حافظ از شرق تا غرب و حافظ ذهن و زبان ایرانیان پرداخته خواهد شد.