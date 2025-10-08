تصویب بسته جدید تحریم علیه روسیه ممکن است به دلیل مخالفت مجارستان و سلواکی با اصل تحریم‌های اتحادیه اروپا، تا پایان ماه جاری به تعویق بیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت EUObserver گزارش داد که تصویب بسته جدیدی از تحریم‌های اروپا علیه روسیه ممکن است به دلیل مواضع مجارستان و اسلواکی به تاخیر بیفتد و این بحث‌ها احتمالا تا پایان ماه جاری میلادی ادامه یابد.

این وب‌سایت به نقل از دیپلمات‌های اروپایی اشاره کرد که بوداپست (مجارستان) مخالفت خود را با برخی از بند‌های بسته جدید تحریم‌ها ابراز داشته، در حالی که براتیسلاوا (اسلواکی) به طور کلی با اعمال هرگونه تحریم جدید علیه روسیه مخالف است.

با این حال، دیپلمات‌ها توضیح می‌دهند که اسلواکی با اتخاذ این موضع امیدوار است امتیازاتی در مورد برنامه‌های اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن موتور‌های احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵ به دست آورد.

یکی از دیپلمات‌ها به این وب‌سایت گفت که رابرت فیتسو، نخست‌وزیر اسلواکی ممکن است مذاکرات را تا نشست سران اتحادیه اروپا که برای ۲۳ تا ۲۴ اکتبر برنامه‌ریزی شده است، به تعویق اندازد، هرچند وی قبلا پس از دریافت امتیازات مورد نظر خود از بروکسل، از تهدید به استفاده از حق وتو عقب‌نشینی کرده بود.

از سوی دیگر، روسیه بار‌ها بر توانایی خود در مقابله با فشار‌های غرب تاکید کرده و تحریم‌ها را ناموفق در دستیابی به اهدافشان توصیف کرده است.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشته بود که سیاست مهار و تضعیف این کشور یک استراتژی بلندمدت برای غرب است و تحریم‌ها ضربه‌ای سنگین به کل اقتصاد جهانی وارد کرده است. او افزود که هدف اصلی غرب، بدتر کردن زندگی میلیون‌ها انسان است.

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و اروپا ، اتحادیه اروپا
