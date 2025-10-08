رییس فدراسیون کشتی گفت: این باعث افتخار است که بسیاری از شهدای عزیز ما کشتی‌گیر بودند. در این رشته شهدای بزرگی مانند شهید چمران، همدانی، هادی و صدرزاده حضور داشتند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون کشتی؛ آیین رونمایی از کتاب میاندار گود آب و آتش (زندگینامه کشتی گیر شهید سردار حسین همدانی) امروز چهارشنبه در سالن شهید شاهرخ ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.

در این مراسم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، خانواده شهید همدانی و جمعی از پیشکسوتان ورزش حضور داشتند.

این کتاب روایتگر داستان زندگی شهید همدانی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۲۹ تا ۱۳۵۷) است.

علیرضا دبیر در این مراسم با خیر مقدم به خانواده شهید همدان و سایر مسوولان لشکری و کشوری گفت: خوشحالم که بار دیگر از کتاب یکی از شهدای عزیز و کشتی گیر رونمایی کردیم. من در زمان شورا جلسات زیادی با حاج حسین داشتم این شهید بزرگوار فرمانده سپاه تهران بود. من زیاد در کنار ایشان بودم و درس‌های زیادی از این شهید بزرگوار اموختم. شاید همدانی روی کار فرهنگی و ورزشی تاکید فروانی داشت.

رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: شهید همدانی انسان شریفی بود و همه رزمندگان بزرگ او را دوست داشتند. یک دوره‌ای خیلی اذیت شد و من باور دارم این کار شیطان بود و خدا شهادت را نصیب شهید همدانی کرد. حاج قاسم خیلی او را دوست داشت. سردار همدانی روحیه سرسختی داشت و این ناشی از کشتی بود.

دبیر افزود: من روزی آمدم فدراسیون و عکس شهید چمران و شهید همدانی را نصب کردم. حاج حسین قبل از پاسدار بودن یک کشتی‌گیر بود و عنوان کشوری داشت. افتخار می‌کنم که کشتی بزرگان و شهدای مانند همدانی، هادی، چمران و صدرزاده داشته است.

رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرد: این بیست و هفتمین کتاب زندگینامه شهدا است و ما تا کنون ۳۵ کتاب چاب کردیم که راجع به شهدا و قهرمانان است.

دبیر گفت: کار فرهنگی مکمل کار فرهنگی است و چرخاندن پرچم ایران لیاقت می‌خواهد. من هیچ وقت نگفتم پرچم را چگونه بچرخانید، اما کار فرهنگی کردیم تا ارزش احترام برای قهرمانان بیش از پیش باشد. ما باید قهرمانان را به نسل جدید معرفی کنیم. کار فرهنگی بابد اولویت باشد. در جنگ پرچم دست شهدا بود و امروز پرچم دست ما است و باید از آن صیانت کنیم. مدیری که نگاه معادی نداشته باشد، نمی‌تواند کار کند.

او با تمجید از روحیه ایثار شهید همدانی گفت: چهل سال ایثار و تلاش از شهید همدانی یک شخصیت بسیار عرفانی ساخت او سختی‌های زیادی کشید و در نهایت توانست مزد زحمات خود را بگیرد.

پسر شهید همدانی: کشتی گیران سفیران انقلاب هستند

وهب همدانی پسر سردار شهید حسین همدانی در این مراسم گفت: از رییس و مجموعه کشتی تشکر می‌کنم که این کار فرهنگی انجام دادند که باعث شناخت کامل نسل جوان از شهدای عزیز می‌شود. این کتاب‌ها می‌تواند برای نسل جدید می‌تواند برای جوانان کلاس‌های درس باشد. افتخارات کشتی امروز با نگاه انقلابی قهرمان می‌شوند و گوش شکسته‌ها سفیران انقلاب هستند.

وی ادامه داد: این رونمایی قرار بود قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه انجام شود، اما به تاخیر افتاد تا امروز که سالگرد شهادت شهید همدانی است مراسم رونمایی برگزار شود.

پسر شهید همدانی گفت: پدرم با قهرمانان بزرگ در ارتباط بود و ورزش برای او بسیار مهم بود و اولین دوره مسابقات ارتش‌های جهان را در ایران برگزار و از پایه‌گذران تیم فجر شهید سپاسی شیراز بود. آقا عزیز محمدی نقل می‌کند که زمانی که فجر سپاسی قرار بود به لیگ برتر بیاید با فجر کرمانشاه مسابقه داشت و قرار بود فجر کرمانشاه ببازد، اما شهید همدانی قبول نکرد و به رختکن رفت و به تیم کرمانشاه گفت که تمام توان خود را بگذارید. در نهایت فجر سپاسی به سختی و با نتیجه ۳ بر ۲ برنده شد.

